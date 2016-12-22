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Дальнейшая военная поддержка США Украины под угрозой
Согласно мнению аналитика Международного центра перспективных исследований Евгения Ярошенко, после официального вступления Дональда Трампа на должность американского президента Вашингтон может пойти на сокращение финансовой помощи и поставок Украине нелетального вооружения. Как передает replyua.net, такую точку зрения эксперт озвучил в беседе с журналистами издания «Апостроф».
В частности, Ярошенко утверждает, что администрация Дональда Трамп откажется от предоставления помощи странам, которые не смогут оправдать ее ожиданий. И в этом печальном списке также может оказаться Украина, поскольку темпы проведения в ней реформ крайне медленные. Таким образом, продолжил эксперт, в правительстве США могут не принимать быстрых решений относительно военных действий на Донбассе и аннексии Крыма. Однако Евгений Ярошенко выразил уверенность в дальнейшем процессе вхождения Украины в состав североатлантического союза. Более того, по мнению эксперта, новое американское руководство не пойдет на отмену антироссийских санкций.
Как уже ранее сообщалось, посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Вашингтон в дальнейшем намерен оказывать помощь Украине, которая будет заключаться в тренировке военных и предоставлении нелетального оружия.
Источник: replyua.net.
Теги: Украина, США, Донбасс, война, поддержка
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