Догралися: «кварталівців» поперли з «1+1»

22.12.2016 14:15

Хлопці з «Вечірнього кварталу», що назвивають, дошуткувалися.

Вперше за десять довгих років телеканал «1+1» зняв гумористичну передачу з ефіру, пише bdzhola.

Зеленський та його команда завжди сміло шуткували з приводу вкраденої шапки Януковича, з релігії, з вимови Азарова – і це сходило їм з рук.

Проте нещодавно «95 квартал» вирішив замахнутися на сина президента Порошенко та пожартувати з хунти, за що одразу отримав «пінок під зад» і полетів «під три чорти» вслід за Шустером.

Нагадаємо, що Савік Шустер залишив «1+1» на вимогу гаранта нації.

А вийшло «вигнання кварталівців» так. Телеканал «1+1» категорично відмовився включати до ефіру черговий випуск передачі зі знущаннями над сином «шоколадного володаря» та з жартами з приводу хунти.

Тепер «жартівники» можуть виступати лише на просторах Мережі, а про гонорари можуть навіть не думати.

Таку жорстку умову Вальцман поставив олігарху Коломойському в обмін на свободу Корбана. І, звичайно, «багатій» легко відмовився від «придворних блазнів», зрозумівши, що з теперішнім президентом відверті політичні жарти не пройдуть.

Як виявилося, впровадивши цензуру заради врятування власного іміджу, Порошенко пожертвував європейськими ідеалами з приводу сексуальних меншин. Адже гостем забороненого випуску мала стати Кончіта Вурст. Такий крок каже про дискримінацію геїв та лесбіянок.

І, хоча, сам телеканал «1+1» ще ніяк не прокоментував таку подію, але Олег Ляшко вже встиг висловити свою версію.

Політик вважає, що на цьому каналі не вийде жодне шоу, де жорстоко висміюють і без того смішну поведінку політиків. Він обумовив це тим, що власником є Коломойський, а на нього сильний вплив має президент України.

Источник: from-ua.com