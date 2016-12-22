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Дональд Трамп стал человеком года

22.12.2016 20:45
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Дональд Трамп стал человеком года

Сотрудники Agence France Press составили рейтинг самых влиятельных людей в мире, и «Человеком года» стал избранный президент США Дональд Трамппередает replyua.net.

Он обогнал российского президента, который занял второе место. Тройку лидеров замкнул турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Нужно отметить, что несколько дней назад похожий рейтинг обнародовали в Форбс, и по версии этого издания «Человеком года» стал Путин, а Трамп оказался на второй строчке. В агентстве AFP подчеркнули, что их рейтинг отражает, прежде всего, то, как известные люди отказываются от традиционной элиты в демократическом обществе. Трамп в данном случае смог опередить Эрдогана и Путина, которые «не побоялись бросить вызов Западу». В голосовании принимали участие около трехсот сотрудников агентства, работающих в разных странах. 

В первой десятке рейтинга также оказались Мишель Обама, супруга американского президента, Боб Дилан, отказавшийся забирать премию, Барак Обама, президент США, Башар Асад, президент Сирии, Найджел Фарадж, основатель Партии Независимости в Великобритании, Хиллари Клинтон, кандидат в президенты США, Папа Римский Франциск. 

 

Источник: replyua.net.



Теги: США, Донбасс, Человек года
 
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