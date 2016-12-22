- В Пенсионном фонде Украины разъяснили особенности выплаты пенсий за январь 2017 года22:28
- Сазонов: нам не нужен в Раде официальный представитель Захарченко и Плотницкого22:02
- Крупнейшие промпредприятия Крыма оказались на грани остановки из-за нехватки газа21:30
- Экс-правление Привата: Банк отобрали в рамках передела собственности21:05
- Дональд Трамп стал человеком года20:45
- ВСУ готовы прекратить огонь на Донбассе, — спикер Минобороны20:30
- "Приватбанк" намерен снизить ставки по депозитам 19:25
- В 2025 году всего 18% украинцев будут получать пенсию по возрасту, - блогер18:30
- Киевская МАФия: советнику Кличко грозят прострелить колено18:20
- Савченко находится в Германии, а после исключения из делегации ПАСЕ намерена продолжать международные встречи18:10
Дональд Трамп стал человеком года
Сотрудники Agence France Press составили рейтинг самых влиятельных людей в мире, и «Человеком года» стал избранный президент США Дональд Трамп, передает replyua.net.
Он обогнал российского президента, который занял второе место. Тройку лидеров замкнул турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Нужно отметить, что несколько дней назад похожий рейтинг обнародовали в Форбс, и по версии этого издания «Человеком года» стал Путин, а Трамп оказался на второй строчке. В агентстве AFP подчеркнули, что их рейтинг отражает, прежде всего, то, как известные люди отказываются от традиционной элиты в демократическом обществе. Трамп в данном случае смог опередить Эрдогана и Путина, которые «не побоялись бросить вызов Западу». В голосовании принимали участие около трехсот сотрудников агентства, работающих в разных странах.
В первой десятке рейтинга также оказались Мишель Обама, супруга американского президента, Боб Дилан, отказавшийся забирать премию, Барак Обама, президент США, Башар Асад, президент Сирии, Найджел Фарадж, основатель Партии Независимости в Великобритании, Хиллари Клинтон, кандидат в президенты США, Папа Римский Франциск.
Источник: replyua.net.
Теги: США, Донбасс, Человек года
- Партнер Сороса предрекает крах доллару
- Тейлор в восторге от «Донбасс Арены»
- Посол США: Украина должна привлекать не менее 40 миллиардов долларов инвестиций ежегодно
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- Медведев заявил, что от санкций ЕС и США Россия только выиграет
- Обама "болеет" за Украину: "Одних слов недостаточно, мы готовим реальную помощь" (ВИДЕО)
- ВСУ готовы прекратить огонь на Донбассе, — спикер Минобороны20:30
- Во время новогодних праздников на Донетчине прекратят движение ряд пригородных поездов20:10
- "Что Захарченко умеет – так это убедительно и взахлёб врать". Обзор сепаратистских СМИ18:45
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге17:29
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО14:02
- Люди Бородая сорвали депортацию боевика "ЛНР" из России в Украину12:15
- Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують12:10
- Русскоязычные боевики "ЛНР" не хотят "служить" с иностранцами-уголовниками11:35
- Станицу Луганскую продолжают "кошмарить" снайпер и гранатометчики боевиков 10:24
- Новый олимпийский вид спорта в скором будущем: гонки на дронах делают серьезные заявки22:45
- В Пенсионном фонде Украины разъяснили особенности выплаты пенсий за январь 2017 года22:28
- Сазонов: нам не нужен в Раде официальный представитель Захарченко и Плотницкого22:02
- Крупнейшие промпредприятия Крыма оказались на грани остановки из-за нехватки газа21:30
- Экс-правление Привата: Банк отобрали в рамках передела собственности21:05
- Дональд Трамп стал человеком года20:45
- ВСУ готовы прекратить огонь на Донбассе, — спикер Минобороны20:30
- Во время новогодних праздников на Донетчине прекратят движение ряд пригородных поездов20:10
- В Казани водитель "Лады" заехал в международный терминал аэропорта (ВИДЕО)19:50
- Умер на улице: в России не стало последнего внука Сталина19:38
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО07:51
- "Захарченко в запое, Гиви исчез"
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- Почему Светлодарская дуга так важна для обеих сторон конфликта
- Готовится показушная блокада Донбасса?
- ВОТ И ВСЕ: Трамп считает, что население Крыма “выбрало Россию”