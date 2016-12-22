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Донбасс в Харькове громит Витязь (ВИДЕО)
На харьковской Ледовой арене "Донбасс" продлил свою победную серию в Украинской хоккейной лиге до 11 матчей. "Витязь" дончане обыграли с разницей в 12 шайб.
Комфортное преимущество в три шайбы гости обеспечили себе уже в первом периоде. По разу ворота слобожан поразили Роман Благой, Егор Егоров и Владимир Чердак.
Дальше – больше. "Донбасс" продолжил натиск и уже во втором периоде забил еще семь голов, превзойдя свое результативное достижение двух предыдущих игр с "Витязем" (8:3 и 8:1). Дубли оформили Благой, Егоров, Чердак, Захаров, а также по разу отличились Бондарев и Яковлевс.
На одну шайбу сподвиглись и хозяева – точный бросок удался Колядинскому, которому ассистировал Муртищев.
В заключительной четверти "Донбасс" забросил еще трижды, оформив самую крупную победу над "Витязем" в истории противостояния. Отметим гол Евгения Никифорова, который отличился в численном меньшинстве.
Украинская хоккейная лига. 26 тур.
"Витязь" Харьков – "Донбасс" Донецк – 1:13 (0:3, 1:7, 0:3).
Шайбы: 0:1 Р.Благой (Шафаренко, Никифоров), 11:34-бол, 0:2 Егоров (Шаманский), 12:43, 0:3 Чердак (Захаров, Бондарев), 14:27, 0:4 Р.Благой (Шафаренко, Никифоров), 20:41, 0:5 Чердак (Бондарев), 23:31, 0:6 Егоров (Никифоров, Кугут) 24:09, 0:7 Захаров (Бондарев), 24:53, 0:8 Захаров (Чердак, Бондарев), 25:29, 1:8 Колядинский (Муртищев), 30:41, 1:9 Бондарев (Чердак, Захаров), 37:33, 1:10 Яковлевс (Победоносцев, Шафаренко), 39:30-бол, 1:11 Никифоров (Шафаренко, Победоносцев), 49:09-мен, 1:12 Бондарев (Кугут, Чердак), 55:59-бол, 1:13 Чердак (Захаров, Бондарев), 56:33.
Источник: hcdonbass.com.
Теги: Донбасс, спорт, Харьков, хоккей
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