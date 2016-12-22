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Евросоюз «кинул» Украину
Евросоюз, поддавшись на шантаж Нидерландов, лишил Украину статуса страны-кандидата на членство
Об этом в своей статье для Rzeczpospolita пишет журналист Енджей Белецкий, передает Politeka.
«В прошлый четверг лидеры стран ЕС приняли декларацию, которая лишает украинцев иллюзий относительно интеграции с Евросообществом», — пишет Белецкий о компромиссном дополнении к соглашению об ассоциации Украины и ЕС по требованию Нидерландов.
Амстердам, в частности, настаивал на том, что соглашение не предоставляет Киеву статус страны-кандидата на вступление в ЕС, а также права украинцам проживать и работать на территории европейских стран.
«В результате шантажа со стороны Нидерландов принято решение, что соглашение об ассоциации, за которое на Майдане гибли люди и на переговорный процесс по которому потрачено семь лет, не приближает Украину к статусу страны-кандидата. Если так, то не до конца известно, что могло бы Киев к этому статусу приблизить. Тем более, что Брюссель не увеличит своей скромной помощи нашему восточному соседу, не даст гражданам Украины права работать в ЕС, а также не предоставит стране военную помощь», — подчеркнул журналист.
По его словам, Украина, заплатившая за европейское будущее потерей Крыма и Донбасса, и где уровень жизни сейчас ниже, чем в Марокко, получит награду — внедрение в марте следующего года безвизового режима (со многими условиями). «Эта привилегия уже давно есть у Латинской Америки», — добавил он.
Белецкий раскритиковал и власть своей страны, которая «не сумела завоевать для Украины лучших условий и согласилась на ряд ограничений в приложении к соглашению». «На форуме ЕС Польша перестала быть для украинцев полезной», — констатировал журналист.
Источник: politeka.net.
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз
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