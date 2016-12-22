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Глава МИД Украины рассказал о возможности визового режима с РФ
Уже в ближайшее время Министерство иностранных дел Украины сообщит о своих предложениях по внедрению визового режима с Россией, о чем в эфире «Сніданку з 1+1» рассказал руководитель внешнеполитического ведомства Павел Климкин. Такую позицию чиновник пояснил тем, что Украинское государство должно продвигаться в направлении того, чтобы контролировать, кто приезжает в Украину с России.
Как информирует replyua.net, отвечая на вопрос, необходимо ли вводить с Россией безвизовый режим, дипломат подчеркнул, что в результате такого шага Украине стоит ожидать от этого государства провокаций. В частности Павел Климкин отметил: «Сейчас между Украиной и Россией идет война сразу двух видов – классическая и гибридная. В это же время на российской территории проживают несколько миллионов украинских граждан. И власти России прекрасно знают, какие провокации им можно осуществить в том случае, когда мы будем применять безвизовый режим. В настоящее время мы обсуждаем все это, после чего выйдем с вариантами на счет того, как мы будем применять это в отношении временных границ».
Напоследок глава МИД Украины отметил, что на самом деле, визовый режим является отношениями между цивилизованными государствами.
Источник: replyua.net.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, МИД, визовый режим
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