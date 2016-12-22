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Экс-правление Привата: Банк отобрали в рамках передела собственности

22.12.2016 21:05
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Экс-правление Привата: Банк отобрали в рамках передела собственности

"ПриватБанк" перешел во владение государства в рамках очередного передела собственности.

Такое мнение высказало экс-правление банка в статье, текст которой приводит бывший заместитель председателя правления банка Олег Гороховский на странице в Facebook.

Авторы статьи заявляют, что глава Нацбанка Гонтарева вела целенаправленную политику по уничтожению "ПриватБанка".

"Зачем НБУ это делал? Мы не знаем. Первая версия заключается в том, что банк отобрали в рамках очередного передела собственности", - допускает экс-правление. Вторая версия, по его мнению, заключается в том, что команда Гонтаревой искренне считала: главная миссия Нацбанка - не в развитии экономики, а в "чистке" рынка.

"Последняя атака была спровоцирована, когда она собрала на закрытое совещание ведущих банкиров и экспертов и рассказала, что "ПриватБанк" могут национализировать, пустив, таким образом, очередную волну слухов, которую с удовольствием подхватили СМИ во главе с "Интером", - говорится в материале.

По оценке экс-правления, от такой политики НБУ, в первую очередь, выиграли банки с российским капиталом.

"Примечательно, что с момента начала войны против России доля капитала российских банков (включая “люксембургскую” Альфу) увеличилась почти в два раза", - говорится в статье.

С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, 18 декабря правительство национализировало ПАО "ПриватБанк". 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций "ПриватБанка: Минфин приобрел 100% акций за одну гривну. Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении. Международные финансовые институты поддержали это решение.

Вчера председатель правления банка Александр Шлапак заявил, что "ПриватБанк" удалось стабилизировать.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, ПриватБанк, национализация
 
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