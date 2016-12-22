Кому перевыборы Рады будут на руку

22.12.2016 12:30

Желание пойти на досрочные парламентские выборы вовсе не является общей целью народных депутатов.

Об этом в интервью Politeka рассказал политолог, директор Центра общественных отношений Евгений Магда.

Он отметил, что в частности для «Самопомочи», этот вопрос не критичен. Дело в том, что мусорный скандал ударил по рейтингу главы партии Андрею Садовому. К тому же, после задержания начальника управления жилищного хозяйства Львовского городского совета и других факторов он заметно нервничает.

Также на хотят перевыборов и в Радикальной партии.

В числе заинтересованных в досрочных выборах политолог назвал Всеукраинское объединение «Батькивщина» и Оппозиционного блока, которые считают, что такой вариант может улучшить их положение. Отметим, по ряду социологических исследований, у таких партий, как «Батькивщина» и «Оппозиционный блок», довольно высокие рейтинги.

Источник: politeka.net.