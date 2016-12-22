Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кому перевыборы Рады будут на руку

22.12.2016 12:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кому перевыборы Рады будут на руку

Желание пойти на досрочные парламентские выборы вовсе не является общей целью народных депутатов.

Об этом в интервью Politeka рассказал политолог, директор Центра общественных отношений Евгений Магда.

Он отметил, что в частности для «Самопомочи», этот вопрос не критичен. Дело в том, что мусорный скандал ударил по рейтингу главы партии Андрею Садовому. К тому же, после задержания начальника управления жилищного хозяйства Львовского городского совета и других факторов он заметно нервничает.

Также на хотят перевыборов и в Радикальной партии.

В числе заинтересованных в досрочных выборах политолог назвал Всеукраинское объединение «Батькивщина» и Оппозиционного блока, которые считают, что такой вариант может улучшить их положение. Отметим, по ряду социологических исследований, у таких партий, как «Батькивщина» и «Оппозиционный блок», довольно высокие рейтинги.

 

Источник: politeka.net.



Теги: Донбасс, выборы, Верховная Рада
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх