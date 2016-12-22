Крупнейшие промпредприятия Крыма оказались на грани остановки из-за нехватки газа

22.12.2016 21:30

Предприятие «Крымский содовый завод» из-за дефицита газа в Крыму и проблем с доставкой грузов железнодорожным транспортом работает на 25% мощностей и запасов сырья осталось на одни сутки. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Крымский содовый завод» Владислав Шмельков, - сообщают "Новости Крыма".

«С конца ноября телеграммами РЖД был ограничен выпуск вагонов от поставщиков в сторону Крыма, а потом полностью остановлена отправка вагонов в сторону нашей республики, – сообщил Шмельков. – Это все привело к тому, что сейчас на предприятии, которое я возглавляю, остатков сырья на одни сутки».

Он добавил, что предприятие работает на 25% мощности из-за введенных в Крыму ограничений по потреблению газа.

«Завод работает на 25% мощностей. Мы перешли на мазут, но мазут закончился, поскольку ограничение (потребления газа) началось 14 декабря, а вагоны, которые мы оплатили, еще не вышли из-за этих телеграмм (РЖД)», – сказал Шмельков.

Он отметил, что из-за простоя железнодорожного транспорта предприятие также не может поставить свою продукцию заказчикам, что уже привело к недополучению 150 млн руб.

«Товар, который мы произвели, две недели простоял на путях Крымской железной дороги и не выходил к потребителям. Соответственно, на данный момент у меня отставание от планов на 150 млн руб», – сообщил Шмельков.

Сообщается также, что так называемый "председатель Госсовета Крыма" Владимир Константинов признал, что на грани приостановки находится и Бахчисарайский цементный завод, который вынужден был ограничить выпуск продукции.

«Бахчисарайский цементный завод на грани остановки. Из-за погоды произошло падение давления газа и нет возможности его (предприятие) в полной мере обеспечить газом. Уголь, купленный ими, застрял и никак не может переправиться, поэтому предприятие ограничило производство цемента», – сказал Константинов.

По его словам, проблема доставки грузов железнодорожным транспортом связана с ограниченными возможностями Керченской паромной переправы, - говорится в сообщении.