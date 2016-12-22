Курс доллара в Украине упал впервые после национализации ПриватБанка

22.12.2016 09:20

Национальный банк официально снизил стоимость американской валюты.

На сегодня, 22 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 26,42 грн;

1 евро – 27,54 грн;

10 российских рублей – 4,32 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со верашними значениями понизился на пять копеек после вчерашнего подорожания до уровня начала сентября. Это первое падение курса доллара за неделю – то есть с момента национализации ПриватБанка.

Евро вырос на 11 копеек. Российский рубль "поправился" на четыре копейки.

В среду, 21 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины курс доллара стал падать и понизился на 3-5 копеек. Торги закрылись котировками 26,42/26,47 гривен за доллар. Курс евро на межбанке подскочил на 13-16, курс составил 27,59/27,63 гривен за евро. Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, как ранее пояснил председатель правления Межбанковской валютной биржи Анатолий Гулей, на фоне новостей о национализации ПриватБанка наблюдается давление на гривню, но это чисто психологический фактор.

"Вспомните, что "Приват" заявил о том, что 2 млрд грн в день снимается наличными. Конечно, эти наличные сразу оборачиваются в доллары, поэтому давление на курс доллара есть. Как только психологически плохие ожидания закончатся, думаю, все вернется на круги своя", – отметил Гулей.

Кроме того, в НБУ не видят фундаментальных угроз для валютного курса в связи с национализацией ПриватБанка. "Фундаментально мы не видим негативных причин. Продолжает поступать неплохая выручка от продажи урожая, от экспорта наших основных экспортных продуктов – металлов и других (статей экспорта – Ред.). Фундаментально ситуация достаточно стабильная", – заверил замглавы Нацбанка Олег Чурий.

Как ранее прогнозировали аналитики ForexClub, курс наличного доллара в декабре может составить 26,5 – 27,5 грн, безналичного – 26 – 27 грн. В тоже время другие специалисты не отрицают более пессимистичного сценария - доллар "под елочку" выше 27,5 грн (+50 коп.) и литр бензина А-95 по 24 грн и более (+1 грн).