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Люди Бородая сорвали депортацию боевика "ЛНР" из России в Украину

22.12.2016 12:15
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Люди Бородая сорвали депортацию боевика "ЛНР" из России в Украину

Депортированного из России боевика "ЛНР" Александра Слепцова представители так называемого "Союза добровольцев Донбасса" сняли с поезда перед самой границей с Украиной. Об этом сообщает сепаратистский сайт "Новороссия". 

По истечении срока миграционной карты Александр Слепцов отказался покидать территорию России добровольно, ссылаясь на сложное материальное положение - дескать, нет денег на билеты. После этого он был препровожден в суд республики Чувашии, который постановил депортировать боевика на его историческую родину – в Украину. 

Понимая, что дома Слепцова за совершенные преступления ждет заслуженное наказание, возглавляемый бывшим главарем "ДНР" Александром Бородаем "Союз Добровольцев Донбасса" развернул активную деятельность с целью помешать исполнению решения суда и, следовательно, депортации. 

По последним данным сепаратистских СМИ, "ополченца" Александра Слепцова удалось снять с поезда на последней перед границей с Украиной станции "Брянск". 

"Пограничники передали нашему представителю Александра. В настоящее время Слепцова определяют на ночлег, после чего привезут в Москву в штаб-квартиру СДД", - говорится в одном из сообщений. 

На каком основании было проигнорировано решение суда о депортации боевика, не сообщается. 

 

Источник: ostro.org.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, депортация, ЛНР
 
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