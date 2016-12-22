Люди Бородая сорвали депортацию боевика "ЛНР" из России в Украину

22.12.2016 12:15

Депортированного из России боевика "ЛНР" Александра Слепцова представители так называемого "Союза добровольцев Донбасса" сняли с поезда перед самой границей с Украиной. Об этом сообщает сепаратистский сайт "Новороссия".



По истечении срока миграционной карты Александр Слепцов отказался покидать территорию России добровольно, ссылаясь на сложное материальное положение - дескать, нет денег на билеты. После этого он был препровожден в суд республики Чувашии, который постановил депортировать боевика на его историческую родину – в Украину.



Понимая, что дома Слепцова за совершенные преступления ждет заслуженное наказание, возглавляемый бывшим главарем "ДНР" Александром Бородаем "Союз Добровольцев Донбасса" развернул активную деятельность с целью помешать исполнению решения суда и, следовательно, депортации.



По последним данным сепаратистских СМИ, "ополченца" Александра Слепцова удалось снять с поезда на последней перед границей с Украиной станции "Брянск".



"Пограничники передали нашему представителю Александра. В настоящее время Слепцова определяют на ночлег, после чего привезут в Москву в штаб-квартиру СДД", - говорится в одном из сообщений.



На каком основании было проигнорировано решение суда о депортации боевика, не сообщается.

Источник: ostro.org.