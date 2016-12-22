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Люди Бородая сорвали депортацию боевика "ЛНР" из России в Украину
Депортированного из России боевика "ЛНР" Александра Слепцова представители так называемого "Союза добровольцев Донбасса" сняли с поезда перед самой границей с Украиной. Об этом сообщает сепаратистский сайт "Новороссия".
По истечении срока миграционной карты Александр Слепцов отказался покидать территорию России добровольно, ссылаясь на сложное материальное положение - дескать, нет денег на билеты. После этого он был препровожден в суд республики Чувашии, который постановил депортировать боевика на его историческую родину – в Украину.
Понимая, что дома Слепцова за совершенные преступления ждет заслуженное наказание, возглавляемый бывшим главарем "ДНР" Александром Бородаем "Союз Добровольцев Донбасса" развернул активную деятельность с целью помешать исполнению решения суда и, следовательно, депортации.
По последним данным сепаратистских СМИ, "ополченца" Александра Слепцова удалось снять с поезда на последней перед границей с Украиной станции "Брянск".
"Пограничники передали нашему представителю Александра. В настоящее время Слепцова определяют на ночлег, после чего привезут в Москву в штаб-квартиру СДД", - говорится в одном из сообщений.
На каком основании было проигнорировано решение суда о депортации боевика, не сообщается.
Источник: ostro.org.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, депортация, ЛНР
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