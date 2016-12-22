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На «1+1» прокомментировали «предательство» Фреймут
Сегодня блогеры распространили информацию о том, что Ольга Фреймут, работающая на канале «1+1», ездит в Россию, где участвует в съемках сериала «Отель Элеон», передает replyua.net. Первым заметил появление Фреймут в российском сериале блогер Мирослав Олешко. На украинском канале прокомментировали ситуацию с сотрудницей.
«Мы благодарим пользователей за бдительность, но просим – обращайте внимание на то, когда сериал из РФ выдают за украинский продукт, а не на те проекты, которые была созданы согласном требованиям европейского и украинского рынков», заявили на телеканале. В пресс-службе подчеркнули, что Фреймут работала в сериале, который является совместным – над ним работает украинская компания Sister's Production, а также студия "Yellow, Black and White". Также на канале заявили, что съемки проходили не только в Москве, но и в Киеве.
Возможно, Олешко уже направили объяснения, поскольку у него была очень бурная реакция, и мы ранее об этом писали. Олешко ответил телеканалу: «1+1 снимает сериалы для страны агрессора. Скоро 95 квартал даст концерт в Москве с шутками про Украину-проститутку».
Источник: replyua.net.
Теги: Россия, Донбасс, телевидение, сериал, 1+1
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