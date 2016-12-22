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Национализация «Приватбанка» может «подарить» Украине курс 40 грн/$
Из-за национализации «ПриватБанка» курс в 2017 году может достичь 40 гривен за доллар, а инфляция — 20%. Об этом сообщил ведущий аналитик “Публичного аудита” Владимир Тарчинский в комментарии ГолосUA.
«Рефинансирование банкам давалось не из накопленных или заработанных государством ресурсов. Инфляция — это результат вот таких действий. Если после национализации «Привата» будет эмиссия, заложенные в бюджете 8-10% инфляции, думаю, сложно будет удержать. Многое зависит от того, куда будут направлены деньги. Если они останутся на счетах банка, люди их не заберут - не пойдет «раскачка» курса, которую мы уже видели. Доллар пополз вверх, когда люди начали снимать средства. Если эти деньги не войдут в рынок, останутся на счетах «ПриватБанка» - может, сильного скачка и не будет», - сказал он.
В противном случае, по словам эксперта, сложно вообще спрогнозировать, каким может быть курс доллара и инфляция в 2017 году.
«Инфляция может достичь 20%, а, возможно, и больше. Если реализуется сценарий, когда напечатанные деньги выйдут на рынок и произойдет скупка доллара, по некоторым расчетам, курс может скакнуть до 40 грн./долл. И, соответственно, инфляция от этого возрастет», - уточнил он.
Источник: from-ua.com.
Теги: Украина, Донбасс, доллар, ПриватБанк, национализация, курс валют
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