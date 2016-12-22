Настоящие герои: 60-летний капитан Ушинский захотел остаться в рядах разведчиков и встретить Новый год в обнимку с пулеметом

22.12.2016 13:38

60-летний капитан Александр Ушинский из 131-го отдельного разведбата ОК «Юг» - очень колоритная и незаурядная даже для нынешнего времени личность.

- Накануне было собрание офицеров батальона, и все проголосовали за то, чтобы мне дали возможность служить сверх предельного возраста. Я прошел ВВК и признан полностью здоровым для такой миссии. Чувствую себя, как в 25, правда! - говорит седовласый капитан. - Просто не нужно иметь нездоровых привычек, надо любить жизнь! Интересно, а может, и символично, что в ряды бывшей советской армии я призывался 14 мая уже далекого 1975-го, а в 40 лет - 14 мая 2015-го был моим первым днем службы в ВС Украины!

Александр Евгеньевич в молодости работал главным агрономом, председателем колхоза, возглавлял поселковый совет. А потом попал под репрессивный каток коммунистического режима - за то, что построил памятный знак жертвам голодомора в с. Тарган Володарского района на Киевщине. Приехали две черные «Волги» и забрали его в наручниках. Когда Ушинского отпустили, он полностью погрузился в политическую деятельность. Двадцать лет он был заместителем председателя Украинской республиканской партии Левка Лукьяненко. Александр Евгеньевич - один из известных исследователей голодомора. Он был сотником 40-й сотни Евромайдана, организовывал онлайн-трансляции от украинской диаспоры в мире. А когда началась агрессия на Востоке страны, пошел в Деснянский военкомат Киева.

- В военкомате мне ответили, что я стар для войны. Я не впал в отчаяние, а присоединился к штурмовой роте «Правого сектора», держал оборону в Песках на позиции «Небо», в ДАПе, Водяном, Тоненьком. Приходилось и на собственном автомобиле вывозить раненых, - рассказывает о своем боевом пути Александр Ушинский. - На «Небе» я занимал на третьем этаже бывшую бильярдную с подаренным солдатами 93-й бригады, правда, на определенный период, пулеметом ДШК. Встречал в обнимку с пулеметом и 2015-й - в ожесточенном бою. Воевал я и под Широкино...

Рассказал Александр и о своем чудесном спасении от осколка. Однажды он шел с большой охапкой штакетника в дом, где ребята удерживали позицию, чтобы подбросить их в буржуйку. Вдруг недалеко от тропинки взорвалась мина. Ушинского отбросило на несколько метров и ударило головой о стену. Он потерял сознание. Но когда офицер, придя в себя, посмотрел на посеченные штакетины, сразу понял: без них он бы погиб.

Впоследствии вышел президентский указ, согласно которому Александр Евгеньевич таки смог попасть в армию. Он был заместителем комбата по работе с личным составом, заведовал тылом в подразделении.

На «дембель» капитан не собирается, хотя еще семь месяцев назад мог быть дома.

- Если честно, я из пятой волны ... Как-то так случилось, что свое увольнение «прозевал», - с хитринкой в ​​глазах говорит Ушинский. - И не жалею. Моя «волна» - патриотизм, а он не имеет срока действия. Надеюсь, еще послужу Украине.

Геннадий КАРПЮК, «Народная армия»

Источник: sprotyv.info.