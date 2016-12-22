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Новинский едет в ПАСЕ спасать свою шкуру

22.12.2016 16:48
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Новинский едет в ПАСЕ спасать свою шкуру

Народный депутат Светлана Залищук заявила, что депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский попытается использовать членство в ПАСЕ для избежания ответственности в связи с открытым делом Генпрокуратуры. Об этом Залищук заявила каналу "112 Украина".

"У меня нет сомнения, что Новинский туда едет не защищать позицию украинского государства. Это будет попытка на этой площадке спасать собственную шкуру. Понятно, что будет позиция о преследовании. Я не верю в то, что будет какая-то работа в рамках делегации, как того требует культура, практика, устав, традиция работы в делегации по отстаиванию наших позиций", - заявила Залищук.

Напомним, 21 декабря профильный комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал включение Новинского в делегацию ПАСЕ. Тогда представителя в делегации от "Оппозиционного блока" Дмитрия Шпенова заменили на Новинского. 

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала проект постановления №5572, который предусматривает лишение депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. 

 

Источник: 112.ua.



Теги: Украина, Донбасс, ПАСЕ
 
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