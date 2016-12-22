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Погода на сегодня: На большей части территории Украины сухо, температура до +5

22.12.2016 09:05
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Погода на сегодня: На большей части территории Украины сухо, температура до +5

В Киеве синоптики прогнозируют днем от -1 до +1 градусов.

В четверг, 22 декабря, на большей части территории Украины сухо, температура до +5. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны днем температура прогреется от 0 до +5 градусов. На севере без осадков, и только в Черниговской и Сумской областях ожидается небольшой снег, температура от -1 до +1. В восточной части Украины температура составит от -1 до +3 градусов. В южных регионах и центре страны температура до +2 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют днем от -1 до +1 градусов.

 

Источник: 112.ua.




Теги: Украина, Донбасс, погода
 
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