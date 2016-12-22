"Приватбанк" намерен снизить ставки по депозитам

22.12.2016 19:25

Выкупленный государством "Приватбанк" хотел бы снизить ставки по депозитам, сообщил новый глава правления банка Александр Шлапак.

На пресс-конференции в Днепре Шлапак сказал, что пока решение не принято. "Я скажу откровенно, что я бы хотел их понизить… поскольку мы сегодня имеем ставки выше рынка". По его словам, такие высокие ставки были связаны с проблемами ликвидности банка в последнее время.

Он также пообещал, что "никаких дополнительных комиссий вводиться не будет".

Шлапак отметил, что банк намерен продолжать развивать традиционные продукты, а также побороться за клиентов в государственном секторе.

"Второе (направление), учитывая наш государственный статус, я уверен, что мы составим достойную конкуренцию государственным банкам по работе с государственными финансами", - сказал он.

"Я думаю, что "Приватбанк" никому не удастся догнать и перегнать в ближайшие годы", - добавил Шлапак.

Источник: ua.today.