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"Приватбанк" намерен снизить ставки по депозитам
Выкупленный государством "Приватбанк" хотел бы снизить ставки по депозитам, сообщил новый глава правления банка Александр Шлапак.
На пресс-конференции в Днепре Шлапак сказал, что пока решение не принято. "Я скажу откровенно, что я бы хотел их понизить… поскольку мы сегодня имеем ставки выше рынка". По его словам, такие высокие ставки были связаны с проблемами ликвидности банка в последнее время.
Он также пообещал, что "никаких дополнительных комиссий вводиться не будет".
Шлапак отметил, что банк намерен продолжать развивать традиционные продукты, а также побороться за клиентов в государственном секторе.
"Второе (направление), учитывая наш государственный статус, я уверен, что мы составим достойную конкуренцию государственным банкам по работе с государственными финансами", - сказал он.
"Я думаю, что "Приватбанк" никому не удастся догнать и перегнать в ближайшие годы", - добавил Шлапак.
Источник: ua.today.
Теги: Донбасс, депозит, ПриватБанк
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