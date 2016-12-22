"ПриватБанк" окончательно стал государственным. 100% акций продано Министерству финансов

22.12.2016 09:50

21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций "ПриватБанка". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФГВФЛ.



"С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины. Такой результат является следствием скоординированных действий Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, Национального депозитария, Укргазбанка, Укрэксимбанка", - говорится в сообщении.



Все необходимые процедуры были проведены в течение 72 часов: сформированы резервы под активные операции, осуществлена дополнительная эмиссия акций и обеспечено их размещение, внесены изменения в устав банка, сформирован переходный баланс, проведены все необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка.

Источник: ostro.org.