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"ПриватБанк" окончательно стал государственным. 100% акций продано Министерству финансов

22.12.2016 09:50
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"ПриватБанк" окончательно стал государственным. 100% акций продано Министерству финансов

21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций "ПриватБанка". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФГВФЛ. 

"С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины. Такой результат является следствием скоординированных действий Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, Национального депозитария, Укргазбанка, Укрэксимбанка", - говорится в сообщении. 

Все необходимые процедуры были проведены в течение 72 часов: сформированы резервы под активные операции, осуществлена дополнительная эмиссия акций и обеспечено их размещение, внесены изменения в устав банка, сформирован переходный баланс, проведены все необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка. 

 

Источник:  ostro.org.



Теги: Донбасс, ПриватБанк, национализация, государство
 
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