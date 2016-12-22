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Рабинович: Путін віддав наказ вбивати
Блогер Слава Рабинович у власному блозі на ресурсі ONLINE.UA наголошує, що вбивство російського посла в Анкарі є прямим продовженням політики Кремля закордоном, - про це інформує replyua.net.
Блогер зауважує, що до цього президент РФ Володимир Путін заявляв, що Сирія – найкращий полігон для військових навчань, а постпред РФ в ООН Віталій Чуркін говорив, що дітей в Алеппо навмисно притрушують пилом для того, щоб видати за постраждалих. Саме тому Андрія Карлова (посол РФ в Туреччині, застрелений двома днями раніше в Анкарі - ред.) не шкода – він прямий виконавець волі Путіна і добросовісний колега Чуркіна. Путін наразив його на небезпеку. Але ця небезпека існує і для пересічних російських громадян – на підтвердження цього можна згадати хоча б катастрофу пасажирського літака над Синаєм. І ті, хто звинувачує блогера в черствості, мають згадати, що за понад двома сотнями громадян РФ тоді не було оголошено жалоби – навпаки, з піснями і танцями відсвяткували Геловін, День народної єдності, День МВС та Річницю більшовицького перевороту.
Але насправді дозвіл безкарно вбивати російських громадян Путін дав ще раніше – нагородивши Рамзана Кадирова, якого підозрювали у причетності до вбивства Бориса Немцова. Саме тоді багато псів режиму почули наказ вбивати, - наголошує Рабинович.
Источник: replyua.net.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, обстрелы
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