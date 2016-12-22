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Рада лишила Савченко права представлять Украину в ПАСЕ
Верховная Рада Украины поддержала в целом проект постановления №5572, который предусматривает лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. За соответствующий проект 237 проголосовали народных депутатов.
"Пункт 2 постановления Верховной Рады Украины "Об Обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и межпарламентских ассамблей относительно освобождения украинской летчицы и народного депутата Украины восьмого созыва Надежды Викторовны Савченко" от 25 декабря 2014 года № 45-VIII исключить", – говорится в проекте постановления.
Согласно документу, постановление вступает в силу со дня его принятия.
Напомним, 20 декабря спикер парламента Андрей Парубий объявил об исключении депутата Надежды Савченко из фракции "Батькивщина".
Отметим, в "Батькивщине" заявляли, что не намерены инициировать лишение Савченко депутатского мандата, поскольку люди отдали за нее свои голоса на выборах.
Ранее стало известно, что Савченко в Минске тайно встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР".
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что эта встреча не была согласована. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров.
Как ранее отмечала нардеп, она на переговорах никаких обещаний боевикам не давала. Однако 14 декабря в эфире одного из телеканалов она заявила о договоренности обмена пленными в расчете 1 к 4.
По данным же СБУ, на встрече депутата Надежды Савченко и глав "ДНР" и "ЛНР" кулуарно обсуждалось снятие санкций с регионов и амнистия.
Источник: 112.ua.
Теги: Украина, Донбасс, ПАСЕ, Верховная Рада
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