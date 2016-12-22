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Российские друзья собрали террористам 400 тонн "новогодних подарков" - чтобы "тишина" была громче
Россия отправила на восток Украины "новогодний гумконвой".
Об этом сообщают прокремлевские СМИ.
По их информации, 59-я по счету автоколонна из сорока грузовиков, помимо "стандартных грузов", везет и новогодние подарки. Она выехала из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области.
Если верить источнику, то в каждой из машин – более десяти тонн продуктов, предметов первой необходимости и уже упомянутые подарки.
В соответствии с инструкциями, по дороге колонна разделится на две. Они продолжат движение в Донецк и Луганск.
Ранее группа "ИС" сообщала, что с августа 2014 года Россия 58 раз нарушила государственную границу Украины, своими «гумконвоями», которые доставляют на захваченные территории Донбасса оружие и боеприпасы. Только по официальным данным страны-агрессора, автоколонны МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую области более 65 тысяч тонн грузов.
Ранее группа ИС сообщала, что на территорию временно оккупированного Донбасса из России въехал 58-й «гумконвой».
Источник: sprotyv.info.
Теги: Россия, Донбасс, новый год, гумконвой
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