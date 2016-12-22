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Российский певец оценил перспективы нового Майдана в Украине

22.12.2016 09:30
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Российский певец оценил перспективы нового Майдана в Украине

По мнению известного российского музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, вероятность третьего Майдана в Украине минимальна. Как передает replyua.net, соответствующую точку зрения Макаревич озвучил в интервью изданию «Собеседник». Артист сообщил, что не ожидает очередного Майдана в Украине. Вспоминая события Революции Достоинства, музыкант выразил убеждение, что граждане Украины добились своих целей. Андрей Макаревич считает, что два года назад в центре украинской столицы участникам акций протеста пришлось пережить период всеобщего объединения, счастья и осмысленности того, что они могут изменить судьбу своей страны. 

Лидер «Машины времени» уверен, что украинцы никогда об этом не смогут забыть, поскольку такие моменты являются самоценными, и «подобное может произойти не в каждой жизни». Более того, по мнению Макаревича, на ближайшую перспективу Россия уже точно потеряла Украину.

Напомним, что на своей странице в соцсети в ноябре Андрей Макаревич сообщил о значительном снижении уровня искусства в России. Причина такой ситуации заключается в том, что для диктаторов личная преданность играет гораздо большую роль, чем талант. 

 

Источник:  replyua.net.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, певец, Майдан
 
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