Российский певец оценил перспективы нового Майдана в Украине

22.12.2016 09:30

По мнению известного российского музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, вероятность третьего Майдана в Украине минимальна. Как передает replyua.net, соответствующую точку зрения Макаревич озвучил в интервью изданию «Собеседник». Артист сообщил, что не ожидает очередного Майдана в Украине. Вспоминая события Революции Достоинства, музыкант выразил убеждение, что граждане Украины добились своих целей. Андрей Макаревич считает, что два года назад в центре украинской столицы участникам акций протеста пришлось пережить период всеобщего объединения, счастья и осмысленности того, что они могут изменить судьбу своей страны.



Лидер «Машины времени» уверен, что украинцы никогда об этом не смогут забыть, поскольку такие моменты являются самоценными, и «подобное может произойти не в каждой жизни». Более того, по мнению Макаревича, на ближайшую перспективу Россия уже точно потеряла Украину.



Напомним, что на своей странице в соцсети в ноябре Андрей Макаревич сообщил о значительном снижении уровня искусства в России. Причина такой ситуации заключается в том, что для диктаторов личная преданность играет гораздо большую роль, чем талант.

Источник: replyua.net.