С 1 января единый социальный взнос заплатят даже «спящие» предприниматели

22.12.2016 13:10

С 1 января 2017 года единый социальный взнос будут платить даже те физлица-предприниматели, которые не получают доход, передает ЭП.

В начале декабря в парламенте приняли закон об изменениях к закону "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Если президент его подпишет, физлица-предприниматели, не получающие дохода, должны будут сдавать не только пустые декларации, но и платить ЕСВ. Речь идет о предпринимателях, которые во время простоя в делах перешли с единого налога на общую систему налогообложения, а также о предпринимателях 2 и 3 групп "упрощенки".

Это изменение содержится в п. 33 законопроекта - в предложениях к закону "О сборе и учете единого взноса" в п.2 ч.1 ст. 7, где словосочетание "имеет право" для ФЛП, который не получил доход и рассчитывает для себя ЕСВ, меняется на "обязан".

"Действительно, 1 января вступят в силу изменения в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", которые повлияют на правила уплаты единого социального взноса ФОПами", - заявила юрист ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Татьяна Бережна.

По ее словам, на сегодня и до конца года зарегистрированные ФОПы, которые не получают доходы в отчетном месяце, не обязаны уплачивать ЕСВ.

"Однако с нового года ФОПы, в том числе и те, которые "показывают нули", должны платить ЕСВ в размере 704 гривни в месяц", - объясняет юрист.

"Чтобы в новом году не платить ЕСВ "из воздуха", ФОПам без доходов нужно прекратить государственную регистрацию как физического лица-предпринимателя до 1 января 2017 года. Однако не стоит забывать, что на сегодня закон, которым вносятся такие изменения, еще не подписан президентом, а его окончательная редакция еще не опубликована", - подытожила она.

Юрист ICF Legal Service Валерия Мытюшина отмечает, что обязательство уплачивать ЕСВ независимо от наличия дохода будет представлять неудобства для некоторых категорий ФЛП (к примеру, для "спящих" предпринимателей, временно приостановивших свою деятельность).

"Для ФЛП, принадлежащим к первой группе упрощенной системы налогообложения, государство установило причитающуюся к уплате сумму ЕСВ за себя в размере не менее 0,5 минимального страхового взноса, то есть 352 грн в месяц. Эти месяцы будут засчитываться в страховой стаж для начисления пенсий пропорционально уплаченному ЕСВ", - объясняет юрист.

Однако, отмечает Мытюшина, новый закон содержит и позитивные новшества для бизнеса.

"ФЛП, находящиеся на общей системе и являющиеся инвалидами или пенсионерами по возрасту и получающие в законодательно установленном порядке пенсии или социальные пособия, будут освобождены от уплаты ЕСВ за себя", - подытожила она.

Напомним, что ранее подобное освобождение распространялось только на ФЛП-инвалидов и ФЛП-пенсионеров, находящихся на единой системе налогообложения.

Источник: from-ua.com.