Савченко находится в Германии, а после исключения из делегации ПАСЕ намерена продолжать международные встречи

22.12.2016 18:10

"Надежда предварительно уже говорила о возможности ее исключения из делегации ПАСЕ и объясняла, что она не изменит свою позицию и будет продолжать объяснять ее на всех площадках мира", - отметила пресс-секретарь депутат.

Пресс-секретарь Надежды Савченко Татьяна Проторченко рассказала, что депутат Надежда Савченко сейчас находится в Германии, а после возвращения сама прокомментирует свое исключение из делегации ПАСЕ. Об этом Проторченко сообщила в эфире телеканала "112 Украина".

"На данный момент Надежда находится в заграничной командировке. Позже прокомментирует сама. Надежда предварительно уже говорила о возможности ее исключения из делегации ПАСЕ и объясняла, что она не изменит свою позицию и будет продолжать объяснять на всех площадках мира, Европы реальное положение вещей в Украине относительно войны, коррупции, политического и экономического кризиса. Надежда на сегодняшний день находится в Германии", - отметила Проторченко.

По ее словам, на сегодняшний день большинство мировых политиков приглашают Надежду на встречи, общаются с ней, хотят через нее узнать о ситуации в Украине.

"Я думаю, что Надежда сможет и в дальнейшем доносить эту информацию всему миру. Просто вопрос теперь будет, как будет выглядеть Украина. Сначала всем миром боролись, а сегодня исключают. Исключают за правду, которую она говорит", - отмечает пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины поддержала проект постановления №5572, который предусматривает лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. За соответствующий проект проголосовали 237 народных депутатов.

Напомним, 20 декабря спикер парламента Андрей Парубий объявил об исключении депутата Надежды Савченко из фракции "Батькивщина".

Отметим, в "Батькивщине" заявляли, что не намерены инициировать лишение Савченко депутатского мандата, поскольку люди отдали за нее свои голоса на выборах.

Ранее стало известно, что Савченко в Минске тайно встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР".

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что эта встреча не была согласована. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров.

Как ранее отмечала нардеп, она на переговорах никаких обещаний боевикам не давала. Однако 14 декабря в эфире одного из телеканалов она заявила о договоренности обмена пленными в расчете 1 к 4.

По данным же СБУ, на встрече депутата Надежды Савченко и глав "ДНР" и "ЛНР" кулуарно обсуждалось снятие санкций с регионов и амнистия.

Источник: 112.ua.