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Сазонов: нам не нужен в Раде официальный представитель Захарченко и Плотницкого

22.12.2016 22:02
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Сазонов: нам не нужен в Раде официальный представитель Захарченко и Плотницкого

Политический аналитик отмечает, что сегодняшнее решение депутатов Верховной Рады Украины в отношении Надежды Савченко - абсолютно правильное. По его мнению, парламентарии не должны останавливаться на достигнутом, - передает replyua.net.

Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook сообщает: «Сегодня украинский парламент отменил свое решение об избрании Савченко членом постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАРЕ». Блогер подчеркивает, что за это решение отдали свои голоса двести тридцать семь парламентариев. По его мнению, пришло время и лишения Савченка статуса народного депутата Украины. Он отмечает: «Как по мне, пора и из Верховной Рады Украины увольнять – нам и без нее хватит защитников интересов Кремля, а также террористических организаций Востока Украины».

Как сообщалось ранее, 20 декабря депутат была исключена из собственной фракции, однако партия «Батькивщина» не намерена лишать ее мандата, поскольку «таким было решение избирателей». Напоминаем также, что 21 декабря профильный комитет Рады поддержал решение о включении в состав украинской делегации в ПАРЕ Вадима Новинского, а также исключение Светланы Залищук и Мустафы Найема. 

 

Источник:  replyua.net.



Теги: Украина, Донбасс, Верховная Рада, Захарченко, Плотницкий
 
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