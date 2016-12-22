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СБУ разоблачила предателя в ВСУ, работавшего на российскую разведку

22.12.2016 17:10
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СБУ разоблачила предателя в ВСУ, работавшего на российскую разведку
СБУ разоблачило изменника - начальника одного из отделов вооружения Вооруженных сил Украины, который работал на российскую разведку.  Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью "Укринформа".

"Пока мы беседуем, мне доложили о разоблачении изменника - начальника одного из отделов вооружения Вооруженных сил Украины. Наша военная контрразведка установила, что капитан 1 ранга был завербован Главным разведывательным управлением (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ в 2015 году. Он успел передать российским кураторам почти шестьдесят документов. Спецслужбы РФ заплатили ему значительную сумму в долларах и обещали "райскую жизнь" в Крыму после выхода в отставку. Однако, ему не посчастливилось", - сказал В.Грицак. 

Он добавил, что детали по этому делу СБУ обнародует в ближайшее время. 

По словам Грицака, российские спецслужбы постоянно пытаются завербовать украинских военных. Так, в конце ноября СБУ доложила об итогах более чем двухгодичной операции военной контрразведки СБУ, в рамках которой были сорваны планы Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ГРУ Генштаба Минобороны России по созданию агентурной сети среди офицеров Военно-морских сил Украины. Российские спецслужбы использовали весь грязный арсенал давления на военных, угрожали семьям, самим офицерам физической расправой. 

Руководитель СБУ отметил, что большинство офицеров-моряков выдержали прессинг и не согласились на "сотрудничество". С теми, кто согласился на измену, профессионально сработала военная контрразведка Службы, которая минимизировала негативные последствия и не позволила спецслужбам РФ получать важную информацию.
Источник: ostro.org.


Теги: Россия, Донбасс, СБУ, предатель, ВСУ
 
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