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Шелк, бархат, жемчуг и красный цвет: в чем встречать Новый Год 2017
В преддверии Нового Года дизайнер Андре Тан рассказал поклонницам, на какие детали обратить внимание, чтобы стать королевой корпоратива или новогодней вечеринки в кругу друзей.
"Символ наступающего года – Огненный Петух – любит яркие, эксцентричные комбинации цветов, фактур и фасонов. Основные цвета вечерних новогодних образов: любые оттенки красного, черный, золотой, перламутровый и желтый. Петух всегда в центре внимания, предпочитает все красивое и броское, потому в эту новогоднюю ночь женщины могут себе позволить быть яркими и блистать. Позвольте себе такие ткани, как шелк, гипюр, бархат, атлас и вообще все сияющие, струящиеся и прозрачные ткани, а также пайетки", – советует модный дизайнер.
"Петух по своей сути очень импозантная и гордая птица. Поэтому, если ваш наряд довольно скромен – стоит дополнить его блеском ювелирных украшений или яркими аксессуарами. Основной цвет таких деталей – золотой, платиновый и серебряный металлик. Модные кольца, серьги, броши и браслеты должны иметь четко выраженную геометрическую форму. Причем чем лаконичнее форма украшения, тем хаотичнее и замысловатее может быть его декор. Также актуальны полудрагоценные камни и жемчуг, который стал однозначным хитом 2017 года. Обратите внимание, что Петух опасается всех животных семейства кошачьих, потому в праздничном образе не должно быть никаких принтов, даже отдаленно напоминающих усатых хищников и меха. Также не стоит надевать болотные, земляные и горчичные оттенки", – поделился Андре Тан.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, праздник, новый год, одежда
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