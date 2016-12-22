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Шлапак рассказал, сколько денег хранит в "ПриватБанке"

22.12.2016 13:45
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Шлапак рассказал, сколько денег хранит в "ПриватБанке"

Глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак хранит в "ПриватБанке" 200 тыс. грн и не собирается их снимать. Об этом он сообщил на брифинге.

Шлапак отметил, что его вклад составляет более 200 тыс. грн. 

"Я не забирал (вклад, - ред.). Обещаю вам, что пока буду руководить банком, и в будущем буду держать деньги в "Привате", - заявил глава правления. 

Напомним, 18 декабря правительство национализировало ПАО "ПриватБанк". 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций "ПриватБанка: Минфин приобрел 100% акций за одну гривну. Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении. Международные финансовые институты поддержали это решение.

Вчера председатель правления банка Александр Шлапак заявил, что "ПриватБанк" удалось стабилизировать.

 

Источник:  112.ua.



Теги: Украина, Донбасс, деньги, ПриватБанк
 
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