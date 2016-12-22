Сегодня можно с уверенностью сказать, мы с успехом справились с задачей стабилизации и сохранения крупнейшего украинского банка, минимизации панических настроений среди клиентов банка. "Приватбанк" работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений.

Хочу поблагодарить наших клиентов за доверие, выдержку и терпение. Извините, если доставили вам неудобства - мы сделали все, чтобы процесс смены собственников банка прошел безболезненно для клиентов.

Государство с самого начала процесса национализации активно поддержало банк. У нас есть возможность оперативно пополнять наличные в банкоматной сети и кассах банка по всей Украине. Вчера Верховная Рада приняла закон о дополнительных гарантиях вкладчикам "Приватбанка". И уже сегодня цифры и статистика работы банка говорят о том, что ситуация стабилизировалась и сверхлимитная поддержка банка со стороны собственников и регулятора, надеюсь, в будущем не понадобится.

Инновационность банка - это одно из главных достояний не только банка, но и всей Украины. Электронный банк "Приват24", другие удобные банковские сервисы работают стабильно и останутся доступными нашим клиентам. Мы не будем снижать лимиты кредитования корпоративных клиентов, а наоборот, увеличим возможности финансирования их за счет дальнейшего развития программы поддержки предпринимательства КУБ.

Коллектив "Приватбанка" является наибольшей ценностью и капиталом банка. Спасибо всем сотрудникам за мудрость, выдержку и желание добросовестно выполнять свою работу. Я был удивлен слухами о том, что сейчас сотрудников сменит новая команда. Это не так. Система оплаты труда и кадровая политика не претерпят кардинальных изменений.

Уверен, многотысячный коллектив банка готов к новым вызовам - качественно обслуживать миллионы наших клиентов и ряд крупных государственных предприятий. Перевод зарплатного проекта Министерства финансов Украины на обслуживание в "Приватбанке" говорит о высокой степени доверия к банку со стороны государства.

Спасибо за доверие!

Источник: 112.ua.