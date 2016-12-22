Украина может отказаться от единого возраста выхода на пенсию

22.12.2016 14:55

Андрей Рева, министр социальной политики, во время встречи с делегацией от Всемирного банка обсудил пенсионную реформу в Украине, а также заявил, что в рамках этой реформы Украина может отказаться от единого возраста выхода на пенсию.



Как информирует replyua.net с ссылкой на Обозреватель, министр подчеркнул, что идея руководства заключается в том, чтобы время выхода на пенсию стало дифференцированным – каждый украинец сможет самостоятельно решать, когда ему становиться пенсионером. «Время выхода на пенсию может зависеть лишь от того, как гражданин платит взносы в Пенсионный фонд, и на какую ежемесячную сумму он может рассчитывать», подчеркнул Рева.



Также министр добавил, что нынешние пенсионеры Украины свою задачу выполнили, внеся достаточную сумму взносов, однако те украинцы, которые являются трудоспособными и продолжают работать, вносят не больше сорока процентов взносов от необходимой суммы. «Такая реформа поможет заставить население вовремя и в полном объеме платить взносы в ПФ. Мы рассматриваем эту идею», добавил министр.

Источник: replyua.net.