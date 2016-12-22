В 2025 году всего 18% украинцев будут получать пенсию по возрасту, - блогер

22.12.2016 18:30

Ссылаясь на сообщение возглавляющего Минсоцполитики Украинского государства Андрея Ревы, которое он сделал во время переговоров с членами ВБ (Всемирного банка) в Украине, известный блогер Кирилл Сазонов на своей странице в «Фейсбуке» сделал заявление, что всего лишь восемнадцать процентов украинцев, среди которых десять процентов – это мужчины, а еще восемь – женщины, будут иметь возможность получать пенсию по возрасту по наступлению 2025 года.



Как информирует replyua.net, по словам Сазонова, Пенсионный фонд в государстве ожидает крах, если только не осуществить реформу системы начисления пенсий. В это же время он подчеркнул: «А ведь раньше я предупреждал своих ровесников, что пенсию мы уже не будем получать. И вовсе не потому что кто-то плохой, а кто-то хороший, а потому, что в государстве нарисовалась такая демографическая ситуация. Кроме повышения пенсионного возраста все остальные решения ведут нас в пропасть. Однако в ответ были только слова: «Пусть меньше воруют» и «Мы не согласны». Но на самом деле реальности наплевать, согласны тут мы или нет. Увидим, сколько еще простоит эта башня…».



Насколько известно, во время предназначенной для подготовки к реформе пенсионной системы встрече, председатель Минсоцполитики Андрей Рева заявил, что одним из изменений будет переход к дифференцированному времени выходу на пенсию. То есть, это когда каждый человек самостоятельно сможет установить время, когда ему нужно идти на пенсию. Конечно же, это непосредственно будет зависеть от того, как он оплачивал в государство взносы.

Источник: replyua.net.