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В Киеве попытались снести МАФы на КПИ. Есть пострадавшие. ФОТО
22.12.2016 10:30
В Киеве ночью готовилась очередная ночная акция по сносу МАФов. Судя по сообщению блоггера Александра Барабошко, полиция охраняла территорию окончательного сноса киосков на КПИ. По его словам на месте находится порядка 200 человек - это и полицейские и владельцы МАФов, передают Вести.
В итоге ночной снос МАФов был отменен. Блоггер Александра Барабошко сообщил, что на месте размещения МАФов был избит человек, а также пострадала машина. На 3.00 полицейские уже покинули место сноса ларьков.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, Киев, акция, полиция, пострадавшие
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