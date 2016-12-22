В Пенсионном фонде Украины разъяснили особенности выплаты пенсий за январь 2017 года

22.12.2016 22:28

Как сообщили в пресс-службе, с целью обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных и выходных дней в январе 2017 года 21 декабря правительство принято решение, которым установлено, что частично пенсия за январь 2017 г. будет выплачена в декабре 2016 года.



В Пенсионном фонде Украины разъяснили особенности выплаты пенсий за январь 2017 года. Так, пенсионерам, которые получают пенсию через банковские учреждения и имеют дату выплаты пенсии с 4 по 15 января 2017 года включительно, пенсия на их банковский счет будет зачислена в период с 27 по 29 декабря. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ПФУ.

Пенсионерам, которые получают пенсию через банковские учреждения и имеют дату выплаты пенсии с 4 по 15 января 2017 г. включительно, "пенсия на их банковский счет будет зачислена в период с 27 по 29 декабря.

Пенсионерам, которые получают пенсию через почтовые отделения и имеют дату выплаты пенсии с 4 по 10 января 2017 г. включительно, пенсия будет выплачиваться, начиная с 27 декабря.

Пенсионерам, которые по разным причинам не смогут получить пенсию за январь 2017 года на почтовых отделениях в последние дни декабря, смогут получить ее с 5 января", - говорится в сообщении.

В ПФУ также отметили, что для пенсионеров, которые получают пенсию через банковские учреждения и имеют дату выплаты пенсии с 16 по 25 января или через почтовые отделения и имеют дату выплаты пенсии с 11 по 25 января пенсия будет выплачиваться в обычном режиме в установленные даты выплаты.

"Из общей численности пенсионеров (11,7 млн) в декабря 2016 года будет выплачено пенсий за январь 2017 г. 5,4 млн пенсионерам, в т.ч. 3,7 млн пенсионеров через банковские учреждения и 1,7 млн пенсионеров через почтовые отделения. На выплату пенсий за январь 2017 г. Пенсионным фондом будет направлено в декабря 2016 года 10,4 млрд грн. Это финансирование осуществляется в рамках утвержденного бюджета Пенсионного фонда на 2016 год", - говорится в сообщении.

Общая потребность на выплату пенсий за январь 2017 года, по данным пресс-службы, составляет 22,1 млрд грн.

Напомним, 21 декабря Кабмин выделил 10 млрд гривен на выплату в декабре пенсий тем пенсионерам, которые получают пенсии в начале января.



Источник: Информационное агентство «Вчасно»



