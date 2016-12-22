Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Раду пустили скаутов с Вифлеемским огнем

22.12.2016 13:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Раду пустили скаутов с Вифлеемским огнем

Представители национальной скаутской организации принесли в Верховную Раду Вифлеемский огонь. Об этом объявил Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, открывая утреннее пленарное заседание в четверг, сообщает Укринформ.

«Распространение огня, зажженного скаутами в Вифлееме, в городе рождения Иисуса Христа, - это многолетняя предрождественская традиция, которая проводится во многих странах мира», - сказал Парубий и спросил у депутатов разрешения пустить скаутов в сессионный зал.

Во время церемонии скауты спели перед депутатами, после чего парламентарии перешли к рассмотрению вопросов повестки дня.

Парубий также заметил, что в принятом Государственном бюджете на 2017 год предусмотрена финансовая поддержка молодежных патриотических организаций. Спикер вспомнил, как стоял у истоков создания скаутского движения в Украине.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, Вифлеем, огонь, Верховная Рада
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх