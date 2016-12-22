В Раду пустили скаутов с Вифлеемским огнем

22.12.2016 13:30

Представители национальной скаутской организации принесли в Верховную Раду Вифлеемский огонь. Об этом объявил Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, открывая утреннее пленарное заседание в четверг, сообщает Укринформ.

«Распространение огня, зажженного скаутами в Вифлееме, в городе рождения Иисуса Христа, - это многолетняя предрождественская традиция, которая проводится во многих странах мира», - сказал Парубий и спросил у депутатов разрешения пустить скаутов в сессионный зал.

Во время церемонии скауты спели перед депутатами, после чего парламентарии перешли к рассмотрению вопросов повестки дня.

Парубий также заметил, что в принятом Государственном бюджете на 2017 год предусмотрена финансовая поддержка молодежных патриотических организаций. Спикер вспомнил, как стоял у истоков создания скаутского движения в Украине.

Источник: from-ua.com.