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В Украине могут ввести тотальные льготы на ввоз б/у авто
В Раде предложили снять все ограничения по "скидочным" акцизам.
В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект №5562, который предусматривает внесение изменений в переходные положения Налогового кодекса "для формирования цивилизованного рынка подержанных автомобилей", пишет UBR.
Основных новаций, которые продвигают народные депутаты, несколько. Во-первых, это продление срока действия льготных акцизов, введенных в августе 2016 г. на два года, еще на два года — до 2020 г.
Во-вторых, снятие ограничений по списку авто, на которые распространяются льготы. Сейчас растаможить дешевле можно только машины, произведенные в 2010 г. и позже. В новом же законопроекте предлагается эту норму изъять – в таком случае льготные акцизы будут действовать и для старых иномарок.
Точно так же радикально – полностью вычеркнуть – депутаты предлагают поступить с другими ограничениями по льготным акцизам (возможность завозить лишь одно авто, запрет на продажу в течение года).
В пояснительной записке указано, что, по данным Auroconsulting, уровень "автомобилизации" в Украине пока крайне низкий – на 1 тыс. населения приходится в 2,5 раза меньше машин, чем даже в Восточной Европе. Чтобы догнать среднеевропейские показатели, Украине нужно обзавестись еще 12 млн авто, подсчитали нардепы. При этом четверть отечественного автопарка давно устарела – почти 2 млн машин отпраздновали 25-летие. Новых же авто в Украине продается не так много – в этом году их реализуют порядка 60 тыс., в следующем, по прогнозам главы ВААИД Олега Назаренко, 90-100 тыс.
Чтобы ускорить обновление автопарка, депутаты и предлагают снять ограничения для подержанных иномарок. Они также уточняют, что любые запреты только порождают новые коррупционные схемы. Только с августа, когда начали действовать льготные акцизы, выявлено 39 регистрационных операций с нарушениями, утверждается в пояснительной записке.
По данным народных избранников, в Украине ежегодно перерегистрируется 400 тыс. авто, что свидетельствует о высоком спросе на подержанный транспорт. Так что, уверяют нардепы, если снять все ограничения, бюджет не только не потеряет, но еще и заработает. Только за время действия льготного акциза в Украину ввезли более 11 тыс. б/у иномарок, уплатив более 600 млн грн налогов. Так что дав больше бонусов украинским водителям, государство имеет возможность получить дополнительно 1,7 млрд грн уже в следующем году, подсчитали авторы законопроекта.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Украина, Донбасс, авто, льготы
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