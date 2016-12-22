Верховная Рада отдала "крымские деньги" на зарплаты шахтерам

22.12.2016 17:18

Верховная Рада Украины отдала средства, предусмотренные в 2016 году на АР Крым, на зарплаты шахтерам. За такие изменения в закон о госбюджете на 2016 год №4744 проголосовали 253 народных депутата, - сообщает ЛІГА.net.

Отмечается, что на 450 млн грн увеличиваются расходы на заработную плату сотрудникам государственных шахт. Средства выделяются за счет сокращения резервного фонда на 270 млн грн, а также выделение 180 млн грн за счет доходов местных бюджетов АР Крым и города Севастополя, которые поступали в казначейство в 2016 году.



Сообщается, что эти средства будут возвращены в местные бюджеты АР Крым и г.Севастополь, когда временно оккупированная территория вернется под общую юрисдикцию Украины.