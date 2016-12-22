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Желающие создать свой бизнес на Донбассе пройдут стажировку в Европе. Первая группа уже пакует чемоданы

22.12.2016 14:30
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Желающие создать свой бизнес на Донбассе пройдут стажировку в Европе. Первая группа уже пакует чемоданы

Первая группа желающих создать свой малый бизнес в Донецкой области отправится на стажировку в Европу уже в январе 2017 года. Об этом сказал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский на коллегии ДонОГА в Краматорске 22 декабря, - передает корреспондент "ОстроВа". 

"На сегодня есть договоренность и минимум 500 будущих работников или бизнесменов, которые создают малый бизнес, должны пройти стажировку в Польше, Чехии и Прибалтике. Первая группа - 20 человек - выезжает уже буквально в январе. Ближе к весне будем увеличивать количество. Предварительно ПРООН гарантирует 200 человек за свой финансовый ресурс, которые пройдут стажировку", - сказал губернатор. 

По его словам, после этого, человек, который пройдет стажировку, сможет получить 200-250 тысяч гривен на создание своего бизнеса. 

 

Источник: ostro.org.



Теги: Украина, Донбасс, бизнес, Европа
 
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