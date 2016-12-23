- Переселенцам предлагают изучать английский бесплатно09:12
- Ажиотажем вокруг "Приватбанка" воспользовались мошенники - афера набирает обороты08:50
- Курс НБУ на 23 декабря: доллар стал дешевле, а евро дороже08:43
- Погода в Украине 23 декабря: переменная облачность, без осадков08:27
- Украина возобновляет выпуск ракетного комплекса "Точка - "У" - Кремль пока в растерянности08:16
- Коломойский поблагодарил Гройсмана, рассказал, как НБУ "дожал" Приватбанк, и пожелал успехов новому акционеру (полный текст)08:08
- В Пенсионном фонде Украины разъяснили особенности выплаты пенсий за январь 2017 года22:28
- Сазонов: нам не нужен в Раде официальный представитель Захарченко и Плотницкого22:02
- Крупнейшие промпредприятия Крыма оказались на грани остановки из-за нехватки газа21:30
- Экс-правление Привата: Банк отобрали в рамках передела собственности21:05
Ажиотажем вокруг "Приватбанка" воспользовались мошенники - афера набирает обороты
В Украине набирает размах новая мошенническая афера по платежным картам. Под прицел аферистов попали клиенты "ПриватБанка".
В последние дни катастрофического размаха набирает новая мошенническая афера по платежным картам двух банков. Злоумышленники звонят на мобильный, представляются работниками "Ощадбанка" и требуют предоставить данные карт, коды и другую идентифицирующую информацию, пишет dialog.ua.
Пока все население Украины лихорадочно пытается разобраться со своими банковскими счетами "ПриватБанка" и привести в порядок свои финансовые дела, на этой почве появились новые мошеннические схемы по выуживанию ценной банковской информации.
Держателям карт "ПриватБанка" звонят на мобильный телефон, представляются сотрудниками колл-центра "Ощадбанка" и уведомляют, что в связи с национализацией "ПриватБанка" теперь их карточные счета будут переведены в "Ощадбанк". Дабы избежать потери денег и блокировки карт с остатками финансов клиенту "ПриватБанка" необходимо назвать оператору все данные по обеим картам и ждать спасения собственных денежных средств.
Об этом на своей странице в социальной Сети написал один из пользователей – Виктор Федосюк, которого в комментариях поддержали другие пользователи и отметили, что подобные звонки им уже поступали.
Один из пользователей в комментариях к записи добавил, что мошенники представляются службой безопасности "Ощадбанка" и требуют подобную информацию.
Чтобы избежать потери денег с собственных платежных карт оба банка напоминают, что никаких сведений о картах, номерах, личных данных и т.д. не может требовать у пользователя ни один из сотрудников банка, а тем более – по телефону.
Фото: www.dialog.ua/
Теги: Донбасс, карта, ПриватБанк, мошенники
- В Минфине рассказали, с каким учреждением могут объединить «Приватбанк»
- "ПриватБанк" рассказал, как воры обчистили банкомат в Краматорске
- Для гостей Евро-2012 в Донецке подготовят спецтакси
- "Но вы держитесь здесь": "Приватбанк"троллит Дмитрия Медведева
- Канонизация - вещь недешевая: за причисление к лику святых в Ватикане берут 750 тысяч евро
- В Донецке верхушка "ДНР" обогащается за счет процветающего бизнеса по обналичиванию банковских карт
- Мнение эксперта: боевики на Донбассе не будут соблюдать перемирие дольше суток 09:23
- Переселенцам предлагают изучать английский бесплатно09:12
- Светлодарская дуга - боевики снова увеличили интенсивность обстрелов, есть потери среди украинских военных08:53
- "Умные, трезвые, заслуживающие мое уважение" - Савченко дала характеристику Захарченко и Плотницкому07:51
- Вчера боевики сосредоточили огонь в основном на донецком направлении, атаки на Светлодарской дуге были остановлены огнем ВСУ07:33
- Госдеп США дал оценку новому перемирию на Донбассе07:29
- Светлодарская дуга: на 119 запросов Украины о прекращении огня, положительный результат был достигнут только в 20 случаях07:17
- "Такие пытки – точно почерк не местных бандитов" - волонтер о пленных, попавших к боевикам на Светлодарской дуге06:41
- ВСУ готовы прекратить огонь на Донбассе, — спикер Минобороны20:30
- Во время новогодних праздников на Донетчине прекратят движение ряд пригородных поездов20:10
- В Британии обяжут владельцев дронов получить права09:30
- Мнение эксперта: боевики на Донбассе не будут соблюдать перемирие дольше суток 09:23
- Переселенцам предлагают изучать английский бесплатно09:12
- У Солнца снова зафиксировали гигантский кубический НЛО (ВИДЕО)09:00
- Светлодарская дуга - боевики снова увеличили интенсивность обстрелов, есть потери среди украинских военных08:53
- Ажиотажем вокруг "Приватбанка" воспользовались мошенники - афера набирает обороты08:50
- Курс НБУ на 23 декабря: доллар стал дешевле, а евро дороже08:43
- Погода в Украине 23 декабря: переменная облачность, без осадков08:27
- Украина возобновляет выпуск ракетного комплекса "Точка - "У" - Кремль пока в растерянности08:16
- Коломойский поблагодарил Гройсмана, рассказал, как НБУ "дожал" Приватбанк, и пожелал успехов новому акционеру (полный текст)08:08
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО07:51
- "Захарченко в запое, Гиви исчез"
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- Почему Светлодарская дуга так важна для обеих сторон конфликта
- Догралися: «кварталівців» поперли з «1+1»
- Готовится показушная блокада Донбасса?