Ажиотажем вокруг "Приватбанка" воспользовались мошенники - афера набирает обороты

23.12.2016 08:50

В Украине набирает размах новая мошенническая афера по платежным картам. Под прицел аферистов попали клиенты "ПриватБанка".

В последние дни катастрофического размаха набирает новая мошенническая афера по платежным картам двух банков. Злоумышленники звонят на мобильный, представляются работниками "Ощадбанка" и требуют предоставить данные карт, коды и другую идентифицирующую информацию, пишет dialog.ua.

Пока все население Украины лихорадочно пытается разобраться со своими банковскими счетами "ПриватБанка" и привести в порядок свои финансовые дела, на этой почве появились новые мошеннические схемы по выуживанию ценной банковской информации.

Держателям карт "ПриватБанка" звонят на мобильный телефон, представляются сотрудниками колл-центра "Ощадбанка" и уведомляют, что в связи с национализацией "ПриватБанка" теперь их карточные счета будут переведены в "Ощадбанк". Дабы избежать потери денег и блокировки карт с остатками финансов клиенту "ПриватБанка" необходимо назвать оператору все данные по обеим картам и ждать спасения собственных денежных средств.

Об этом на своей странице в социальной Сети написал один из пользователей – Виктор Федосюк, которого в комментариях поддержали другие пользователи и отметили, что подобные звонки им уже поступали.

Один из пользователей в комментариях к записи добавил, что мошенники представляются службой безопасности "Ощадбанка" и требуют подобную информацию.

Чтобы избежать потери денег с собственных платежных карт оба банка напоминают, что никаких сведений о картах, номерах, личных данных и т.д. не может требовать у пользователя ни один из сотрудников банка, а тем более – по телефону.