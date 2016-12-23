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"Приват 24" не является собственностью Приватбанка и за неуплату может автоматически отключиться
На базе облачной операционной системы Corezoid работает система "Приват24", которая принадлежит американской компании Middleware, а не самому "Привату". Об этом сообщил основатель и генеральный директор Corezoid, заместитель председателя правления Приватбанка, руководитель Центра электронного бизнеса Александр Витязь, пишет hyser.com.ua.
"Компания Middleware не принадлежит "Приватбанку", так же как Amazon, Google и другие IT-компании. У "Приватбанка" есть аккаунт в Сorezoid и все процессы внутри этого аккаунта является собственностью банка", — сказал он.
Corezoid – независимый американский хостинг компании, который продолжает работу и продвигает свой продукт на глобальном рынке.
По словам Витязя, сейчас в Corezoid действует старый контракт "с очень оптовыми ценами для Привата".
"Экономической необходимости его перезаключать нет, но надо понимать, что если счета за хостинг вовремя не будут оплачены – то все выключится автоматически", — отметил он.
"Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы с успехом справились с задачей стабилизации и сохранения крупнейшего украинского банка, минимизации панических настроений среди клиентов банка. Приватбанк работает в обычном режиме, платежи проводятся без ограничений", — заявил председатель правления банка Александр Шлапак.
Фото: hyser.com.ua/
Теги: Донбасс, компания, ПриватБанк
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