"Приват 24" не является собственностью Приватбанка и за неуплату может автоматически отключиться

23.12.2016 20:10

На базе облачной операционной системы Corezoid работает система "Приват24", которая принадлежит американской компании Middleware, а не самому "Привату". Об этом сообщил основатель и генеральный директор Corezoid, заместитель председателя правления Приватбанка, руководитель Центра электронного бизнеса Александр Витязь, пишет hyser.com.ua.

"Компания Middleware не принадлежит "Приватбанку", так же как Amazon, Google и другие IT-компании. У "Приватбанка" есть аккаунт в Сorezoid и все процессы внутри этого аккаунта является собственностью банка", — сказал он.

Corezoid – независимый американский хостинг компании, который продолжает работу и продвигает свой продукт на глобальном рынке.

По словам Витязя, сейчас в Corezoid действует старый контракт "с очень оптовыми ценами для Привата".

"Экономической необходимости его перезаключать нет, но надо понимать, что если счета за хостинг вовремя не будут оплачены – то все выключится автоматически", — отметил он.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы с успехом справились с задачей стабилизации и сохранения крупнейшего украинского банка, минимизации панических настроений среди клиентов банка. Приватбанк работает в обычном режиме, платежи проводятся без ограничений", — заявил председатель правления банка Александр Шлапак.