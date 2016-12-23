Путин заявил, что отношения России и Украины рано или поздно нормализуются

23.12.2016 12:17

Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Украины "рано или поздно нормализуются". Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции, пишут "РИА Новости".

"Рано или поздно произойдет нормализация отношений России и Украины", - сказал он.

При этом Путин добавил, что Керченский мост будет важным для коммерческих российско-украинских отношений и гуманитарных связей.

Напомним, в марте 2014 г. Россия аннексировала Крымский полуостров. Большинство стран ЕС и США не признают факта аннексии, в связи с чем против РФ США и Евросоюзом введены санкции. Россия поддерживает боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР" на Донбассе, поставляя туда военную технику и перебрасывая войска. Однако при этом власти РФ отрицают участие регулярной армии в боевых действиях на Донбассе.