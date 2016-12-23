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Путин заявил, что отношения России и Украины рано или поздно нормализуются
Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Украины "рано или поздно нормализуются". Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции, пишут "РИА Новости".
"Рано или поздно произойдет нормализация отношений России и Украины", - сказал он.
При этом Путин добавил, что Керченский мост будет важным для коммерческих российско-украинских отношений и гуманитарных связей.
Напомним, в марте 2014 г. Россия аннексировала Крымский полуостров. Большинство стран ЕС и США не признают факта аннексии, в связи с чем против РФ США и Евросоюзом введены санкции. Россия поддерживает боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР" на Донбассе, поставляя туда военную технику и перебрасывая войска. Однако при этом власти РФ отрицают участие регулярной армии в боевых действиях на Донбассе.
Фото: rian.com.ua/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, пресс-конференция, заяц
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- Российские офицеры пытаются установить в "армии ДНР" "сухой закон", боевики недовольны12:32
- Путин заявил, что отношения России и Украины рано или поздно нормализуются12:17
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