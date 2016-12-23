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Украина возобновляет выпуск ракетного комплекса "Точка - "У" - Кремль пока в растерянности
Руководство Вооруженных Сил Украины в ближайшем планирует снять с консервации ракетные комплексы "Точка-У". На данный момент в стране осталось около 100 таких ракет, пишет 1492news.com.
Для Кремля это решение стало полной неожиданностью, и они пока не могут прокомментировать эту информацию.
По состоянию на 2016 год в Украине мощнее ракетного комплекса, чем "Точка-У" пока еще нет. В ВСУ сообщили, что ракетный комплекс может нанести серьезный урон армии противника.
Ракетный комплекс "Точка" был принят на вооружение армии СССР в 1975 году, а в 1989 году он был модернизирован и получил название "Точка-У".
Тактико-технические характеристики: дальность стрельбы: минимальная – 15 км, максимальная – 120 км. Скорость ракеты составляет 1100 м/с.
Боевые части: массой до 482 кг, обычного, ядерного и химического снаряжения.
Время подготовки к пуску: из готовности №1 - 2 мин., а с марша - 16 мин.
Максимальная скорость передвижения с ракетой: по шоссе - 60 км/ч, по грунтовым дорогам - 40 км/ч, по бездорожью - 15 км/ч, на плаву - 8 км/ч.
Запас хода боевых машин по топливу (с полной загрузкой) - 650 км.
Экипаж - 4 человека.
Фото: voicesevas.ru/
Теги: Украина, Донбасс, выпускник, консерванты, точка
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