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Украинцы недовольны работой президента, премьера и спикера Верховной Рады (ИНФОГРАФИКА)
23.12.2016 17:51
Деятельность как власти, так и оппозиции не вызывает позитивных чувств у граждан Украины, пишет "Зеркало недели".
Только 16% граждан Украины довольны деятельностью президента Петра Порошенко, 82% - недовольны, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Подобная ситуация и с оценкой деятельности премьер-министра Владимира Гройсмана: 16% респондентов заявили, что довольны его деятельностью, недовольны - 78%.
Деятельностью председателя Верховной Рады Андрея Парубия удовлетворены 11%, не удовлетворены - 82%.
Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 8-18 декабря среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.
Фото: glavred.info/
Теги: Украина, Донбасс, недостаток, власть, Порошенко, Гройсман
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