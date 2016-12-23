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Украинцы недовольны работой президента, премьера и спикера Верховной Рады (ИНФОГРАФИКА)

23.12.2016 17:51
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Украинцы недовольны работой президента, премьера и спикера Верховной Рады (ИНФОГРАФИКА)

Деятельность как власти, так и оппозиции не вызывает позитивных чувств у граждан Украины, пишет "Зеркало недели".

Только 16% граждан Украины довольны деятельностью президента Петра Порошенко, 82% - недовольны, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Подобная ситуация и с оценкой деятельности премьер-министра Владимира Гройсмана: 16% респондентов заявили, что довольны его деятельностью, недовольны - 78%.

Деятельностью председателя Верховной Рады Андрея Парубия удовлетворены 11%, не удовлетворены - 82%.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 8-18 декабря среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.


Фото: glavred.info/

Теги: Украина, Донбасс, недостаток, власть, Порошенко, Гройсман
 
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