Украинцы недовольны работой президента, премьера и спикера Верховной Рады (ИНФОГРАФИКА)

23.12.2016 17:51

Деятельность как власти, так и оппозиции не вызывает позитивных чувств у граждан Украины, пишет "Зеркало недели".

Только 16% граждан Украины довольны деятельностью президента Петра Порошенко, 82% - недовольны, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Подобная ситуация и с оценкой деятельности премьер-министра Владимира Гройсмана: 16% респондентов заявили, что довольны его деятельностью, недовольны - 78%.

Деятельностью председателя Верховной Рады Андрея Парубия удовлетворены 11%, не удовлетворены - 82%.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 8-18 декабря среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.