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В Украине может появиться купюра номиналом в 1000 гривен
23.12.2016 13:06
Национальный банк допускает введение купюры номиналом в 1000 гривен. Об этом в эфире "Радио Вести" сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, - сообщает "Украинская правда".
"Могу сказать, что Пантелеймона (Кулиша, портрет которого якобы должен быть на купюре – ред.) там (на купюре - ред.) нет, а остальные давайте пока подержим в тайне", - ответила она на вопрос о том, будет ли введена купюра номиналом в 1000 гривен.
Ведущий назвал причиной такого возможного введения купюры нового номинала повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3200 гривен.
Фото: kp.ua/
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, кубетэ
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