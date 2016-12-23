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В Украине может появиться купюра номиналом в 1000 гривен

23.12.2016 13:06
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В Украине может появиться купюра номиналом в 1000 гривен

Национальный банк допускает введение купюры номиналом в 1000 гривен. Об этом в эфире "Радио Вести" сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, - сообщает "Украинская правда".

"Могу сказать, что Пантелеймона (Кулиша, портрет которого якобы должен быть на купюре – ред.) там (на купюре - ред.) нет, а остальные давайте пока подержим в тайне", - ответила она на вопрос о том, будет ли введена купюра номиналом в 1000 гривен. 

Ведущий назвал причиной такого возможного введения купюры нового номинала повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3200 гривен. 


Фото: kp.ua/

Теги: Украина, Донбасс, НБУ, кубетэ
 
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