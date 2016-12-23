В Украине может появиться купюра номиналом в 1000 гривен

23.12.2016 13:06

Национальный банк допускает введение купюры номиналом в 1000 гривен. Об этом в эфире "Радио Вести" сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, - сообщает "Украинская правда".



"Могу сказать, что Пантелеймона (Кулиша, портрет которого якобы должен быть на купюре – ред.) там (на купюре - ред.) нет, а остальные давайте пока подержим в тайне", - ответила она на вопрос о том, будет ли введена купюра номиналом в 1000 гривен.



Ведущий назвал причиной такого возможного введения купюры нового номинала повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3200 гривен.