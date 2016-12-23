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Веб-сайт Минфина снова не работает
23.12.2016 11:26
Как сообщает "Интерфакс", при открытии страницы ведомства появляется сообщение "502 bad gateway".
В то же время сайт Государственной казначейской службы Украины загружается без проблем.
Как сообщалось, веб-сайты министерства и Государственной казначейской службы Украины в начале декабря подверглись скоординированной профессиональной хакерской атаке. Ведомство указывало, что в результате кибер-атаки повреждено сетевое оборудование, не работают сайты министерства и Госказначейства.
Фото: donbass.ua/
Теги: Украина, Донбасс, Министерство финансов, сайт
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