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Архив - Украина

Веб-сайт Минфина снова не работает

23.12.2016 11:26
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Веб-сайт Минфина снова не работает

Как сообщает "Интерфакс", при открытии страницы ведомства появляется сообщение "502 bad gateway".

В то же время сайт Государственной казначейской службы Украины загружается без проблем.

Как сообщалось, веб-сайты министерства и Государственной казначейской службы Украины в начале декабря подверглись скоординированной профессиональной хакерской атаке. Ведомство указывало, что в результате кибер-атаки повреждено сетевое оборудование, не работают сайты министерства и Госказначейства.


Фото: donbass.ua/

Теги: Украина, Донбасс, Министерство финансов, сайт
 
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