Какие изменения ожидают украинцев с 1 января (ИНФОГРАФИКА)

24.12.2016 09:22

С 1 января 2017 года в Украине начинает действовать ряд новых правил и законопроектов. Об этом сообщает politeka.net.

Так, телевидение станет платным

1 января 2017 года вступает в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)».

Законопроект был принят Верховной Радой в октябре, а в начале ноября его подписал президент. Благодаря этому медиагруппы с нового года получают право требовать с операторов платного телевидения плату за вещание каналов в их сетях. Таким образом, вырастут расходы провайдеров, а вместе с ними и потребителей.

Изменится система начисления пенсий

С 1 января, в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», запускается накопительная система выплаты пенсий. Это означает, что каждый украинец моложе 35 лет начинает отчислять часть своей зарплаты на будущую старость. Такие отчисления аккумулируются на индивидуальном счете, воспользоваться которым можно будет исключительно после выхода на пенсию.

В течение 5 лет — с 2017 до 2022 гг. — процент отчислений постепенно возрастает: с 2% и до 7%. При этом, однако, сохраняются и отчисления на солидарную пенсионную систему. Таким образом, при одновременном сохранении и солидарной (старой), и накопительной (новой) пенсионной системы некоторым категориям граждан придется платить больше от 22% + 2% до 22% + 7% налогов в течение ближайших лет.

Напомним, что сейчас минимальная пенсия составляет 1247 гривен, а в течение следующего года она увеличится до 1400 грн. И это при минимальном прожиточном минимуме в 1600 грн и росте зарплаты до 3200 грн.

Государство начнет регулировать цены на некоторые лекарства

Кабмин принял решение о введении с 1 января государственного регулирования цен на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, который должен обеспечить снижение цен. На указанный перечень лекарств будут установлены предельные цены (высшая граница цен) на уровне не выше, чем в странах-соседях. Определены 5 стран-соседей: Польша, Латвия, Словакия, Венгрия, Чехия.

Стоимость лекарств будет возмещаться за счет государства, на это в проекте Государственного бюджета на 2017 год предусмотрено 500 млн грн, еще 632 млн грн заложено на возмещение стоимости инсулина.

Минимальная заработная плата повысится до 3200 грн, а для учителей – до 5266 грн

Условия для повышения зарплаты создала Верховная Рада Украины, поддержав за основу и в целом законопроект №5130 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Им устанавливается новый порядок формирования тарифной сетки оплаты труда. За соответствующий законопроект проголосовали 227 народных депутатов при необходимом минимуме 226.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что с 1 января 2017 года минимальная зарплата учителя в Украине составит 5266 грн.

Также с 1 января 2017 года размер минимальной заработной платы уже не будет меняться на протяжении года в зависимости от пересмотра прожиточного минимума. Но, как и раньше, он будет устанавливаться ВРУ не реже одного раза в год.

Директора школ и ректора вузов начнут подавать э-декларации

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что начиная с 1 января расширится круг субъектов э-декларирования.

Под вторую волну э-декларирования попадут лица, которые уже заполняли электронные декларации за 2015 год, а также приравненные к ним для целей закона Украины «О предупреждении коррупции» должностные лица, юридические лица публичного права.

У аграриев заберут льготы

В действующем Налоговом кодексе написано, что с 1 января 2017 года все аграрии переходят на общую систему налогообложения. И если Верховная Рада Украины не утвердит каких-то новых норм, то это произойдет автоматически.

Таким образом, для аграриев будет отменен специальный режим налогообложения отрасли.

В то же время дотации на сельское хозяйство в 2017 году увеличатся в два раза и составят 5,5 млрд грн. В 5 раз вырастит бюджет Министерства аграрной политики и составит 7,4 млрд грн.