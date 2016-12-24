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Міністр оборони нагородив офіцерів Сил спеціальних операцій табельною зброєю
Чотири бойові офіцери підрозділу Сил спеціальних операцій отримали як нагороду від міністра оборони України Степана Полторака вогнепальну табельну зброю. Про це на своїй сторінці у Facebook 24 грудня повідомив сам міністр, пише tsn.ua.
"Сьогодні я нагородив чотирьох бойових офіцерів підрозділу Сил спеціальних операцій вогнепальною табельною зброєю. Я хочу подякувати вам за службу, за самовідданість та стійкість, проявлені під час виконання небезпечних завдань в ході антитерористичної операції, вірність військовій присязі, зразкове виконання військового обов'язку та виявлений при цьому високий професіоналізм", — написав Полторак.
Крім того, міністр зазначив, що кожен із офіцерів перебуває у чудовій фізичній формі. "Я бачу, що кожен із офіцерів знаходиться у чудовій фізичній формі і щиро бажаю, щоб у серці і душі кожного із них завжди було все гаразд. А ще я бажаю цим патріотам виховати гарних синів – достойних продовжувачів військової справи", — додав він.
Фото: www.mil.gov.ua/
Теги: Украина, Донбасс, сила, награда, офицеры, Степан Полторак
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