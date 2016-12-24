Міністр оборони нагородив офіцерів Сил спеціальних операцій табельною зброєю

24.12.2016 16:55

Чотири бойові офіцери підрозділу Сил спеціальних операцій отримали як нагороду від міністра оборони України Степана Полторака вогнепальну табельну зброю. Про це на своїй сторінці у Facebook 24 грудня повідомив сам міністр, пише tsn.ua.

"Сьогодні я нагородив чотирьох бойових офіцерів підрозділу Сил спеціальних операцій вогнепальною табельною зброєю. Я хочу подякувати вам за службу, за самовідданість та стійкість, проявлені під час виконання небезпечних завдань в ході антитерористичної операції, вірність військовій присязі, зразкове виконання військового обов'язку та виявлений при цьому високий професіоналізм", — написав Полторак.

Крім того, міністр зазначив, що кожен із офіцерів перебуває у чудовій фізичній формі. "Я бачу, що кожен із офіцерів знаходиться у чудовій фізичній формі і щиро бажаю, щоб у серці і душі кожного із них завжди було все гаразд. А ще я бажаю цим патріотам виховати гарних синів – достойних продовжувачів військової справи", — додав він.



