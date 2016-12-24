На границе с оккупированным Крымом пограничники зафиксировали перемещение военной техники, катера и вертолеты вооруженных сил РФ

24.12.2016 10:19

Пограничники зафиксировали активизацию российской авиации на админгранице с оккупированным Крымом. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В частности, пограничники Бердянского и Херсонского отрядов наблюдали полет 5 вертолетов оккупантов. Ми-8 вооруженных сил России двигались над территорией оккупированного полуострова вдоль админграницы без ее пересечения. Во всех случаях пограничники проинформировали взаимодействующие подразделения Вооруженных сил Украины.

Кроме того, вблизи административной границы наблюдалось незначительное перемещение российской военной техники и фиксировался движение катеров на воздушных подушках на морском участке, с которых осуществлялась высадка и посадка людей рядом с позициями оккупантов.