Главная / Новости / Украина / На границе с оккупированным Крымом пограничники зафиксировали перемещение военной техники, катера и вертолеты вооруженных сил РФ
Последние новости раздела
- "Все кто брал кредиты в ПриватБанке, теперь должны не "какому-то дяде", а это "долг перед Родиной" - "Квартал 95" внес свой вклад в "национализацию" Приватбанка (ВИДЕО)14:03
- Кабмин намерен узаконить торговлю с "ЛДНР" - готовит расширенный перечень товаров13:46
- На границе с оккупированным Крымом пограничники зафиксировали перемещение военной техники, катера и вертолеты вооруженных сил РФ10:19
- Кем себя считают жители Донбасса и как украинская власть коммуницирует со своими гражданами - аналитика09:33
- Какие изменения ожидают украинцев с 1 января (ИНФОГРАФИКА)09:22
- Погода в Украине 24 декабря: временами солнечно, без осадков09:03
- Папа Римский передаст пострадавшим от военных действий на Донбассе 6 млн евро помощи08:44
- ФФУ и UNICEF проведут в 2017 году турнир для детей-переселенцев из зоны АТО08:05
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- "Приват 24" не является собственностью Приватбанка и за неуплату может автоматически отключиться20:10
На границе с оккупированным Крымом пограничники зафиксировали перемещение военной техники, катера и вертолеты вооруженных сил РФ
24.12.2016 10:19
Пограничники зафиксировали активизацию российской авиации на админгранице с оккупированным Крымом. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
В частности, пограничники Бердянского и Херсонского отрядов наблюдали полет 5 вертолетов оккупантов. Ми-8 вооруженных сил России двигались над территорией оккупированного полуострова вдоль админграницы без ее пересечения. Во всех случаях пограничники проинформировали взаимодействующие подразделения Вооруженных сил Украины.
Кроме того, вблизи административной границы наблюдалось незначительное перемещение российской военной техники и фиксировался движение катеров на воздушных подушках на морском участке, с которых осуществлялась высадка и посадка людей рядом с позициями оккупантов.
Фото: 112.ua/
Теги: Россия, Донбасс, Крым, граница, авиация
Читайте также:
- МИД пугают действия российских военных, которые минируют территорию Украины (ВИДЕО)
- Глава российского правительства озадачил федералов Крымом
- Россия перебросила военных к админгранице Крыма
- Турчинов объяснил, почему Украина не начинает военную операцию в Крыму
- Неистовый Жириновский: "Нам не нужна граница с Украиной. Нам нужно двигаться дальше" (ВИДЕО)
- Бой под Коминтерново: реванш за Светлодарскую дугу "ихтамнетам" не удался15:40
- Ситуация на блокпостах: очереди, машины в несколько рядов, слабое движение - информация от очевидцев15:27
- Вчерашний обстрел Дебальцево "ихтамнеты" провели для сюжета в российских СМИ15:19
- Открытый в Мариуполе информационно-аналитический центр единственный в Украине, а по оснащенности - четвертый в мире (ВИДЕО)15:01
- Министр МВД Аваков передал ГосЧС в Мариуполе новую технику и заявил о повышении на 80% зарплаты спасателям14:45
- Полицейские Донетчины получили от министра МВД Авакова ключи от квартир в Мариуполе14:27
- Стали известны подробности вчерашнего боя в районе Водяного на Донетчине14:12
- Кабмин намерен узаконить торговлю с "ЛДНР" - готовит расширенный перечень товаров13:46
- "Власти ДНР" сообщили о повреждении газопровода, железнодорожного цеха и жилых домов13:27
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге13:17
- Бой под Коминтерново: реванш за Светлодарскую дугу "ихтамнетам" не удался15:40
- На Северном полюсе зафиксирована рекордная "жара"15:30
- Ситуация на блокпостах: очереди, машины в несколько рядов, слабое движение - информация от очевидцев15:27
- Вчерашний обстрел Дебальцево "ихтамнеты" провели для сюжета в российских СМИ15:19
- Открытый в Мариуполе информационно-аналитический центр единственный в Украине, а по оснащенности - четвертый в мире (ВИДЕО)15:01
- Министр МВД Аваков передал ГосЧС в Мариуполе новую технику и заявил о повышении на 80% зарплаты спасателям14:45
- Полицейские Донетчины получили от министра МВД Авакова ключи от квартир в Мариуполе14:27
- Стали известны подробности вчерашнего боя в районе Водяного на Донетчине14:12
- "Все кто брал кредиты в ПриватБанке, теперь должны не "какому-то дяде", а это "долг перед Родиной" - "Квартал 95" внес свой вклад в "национализацию" Приватбанка (ВИДЕО)14:03
- Кабмин намерен узаконить торговлю с "ЛДНР" - готовит расширенный перечень товаров13:46
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Догралися: «кварталівців» поперли з «1+1»
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- ВОТ И ВСЕ: Трамп считает, что население Крыма “выбрало Россию”
- Готовится показушная блокада Донбасса?