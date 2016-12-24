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Найден самый полезный овощ для улучшения зрения
Американские ученые в ходе исследования определили полезный продукт, употребление которого благоприятно сказывается на наших глазах, и помогает улучшить зрение.
Ключ к хорошему зрению найден – введите в свой ежедневный рацион брокколи, пишет moirebenok.ua. Этот ценный овощ содержит соединение – индол-3-карбинол, которое способно очищать клетки нашего организма от токсинов. Это происходит благодаря активации белков арилуглеводородного рецептора, а это, в свою очередь, обеспечивает химическую детоксикацию сетчатки глаза.
Постепенно, в силу возраста рецепторы снижаются, параллельно снижается четкость зрения и здоровье глаз, что может привести к ухудшению зрения, развитию специфических заболеваний и даже слепоте. К сожалению, чтобы воспользоваться преимуществом важного соединения индол-3-карбинола, необходимо съесть очень большую порцию брокколи. Поэтому группа ученых из Калифорнии решила добыть целебные молекулы, которые будут задействоваться для профилактики зрительной функции и для здоровья наших глаз.
В ходе эксперимента было получено соединение, которое соответствует свойствам индол-3-карбинола, но имеет более мощный химический состав.
Кроме того, что брокколи является незаменимым овощем для здоровья наших глаз, американские ученые называют еще ряд причин, по которым следует ввести брокколи в свой рацион.
7 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ УПОТРЕБЛЯТЬ БРОККОЛИ:
В состав брокколи входят: клетчатка, жиры, белки; множество минеральных веществ, таких как: селен, магний, калий, кальций, фосфор, железо и цинк; витамины: С, РР, Е, К, U, бета-каротин.
В этом овоще содержание витамина С в полтора раза больше, чем в апельсине.
В брокколи содержится большое количество бета-каротина. Примерно столько же, сколько и в таких овощах, как тыква и морковь. Бета-каротин считается витамином красоты.
Витамин U активно борется с язвами. По содержанию витамина U, с брокколи может соперничать только спаржа.
Брокколи является продуктом, который рекомендуют употреблять тем, кто хочет сбросить лишний вес. Она низкокалорийная, так как в 100 грамм брокколи входит всего около 30 ккал.
Известно, что повышенное содержание сахара разрушает сосуды, что способствует образованию атеросклеротических бляшек. В брокколи содержатся вещества, полезные свойства которых защищают стенки сосудов от этих повреждений, так что для любителей сладостей и для больных сахарным диабетом это просто необходимый продукт!
За счет фолиевой кислоты, содержащейся в брокколи, овощ рекомендуется беременным женщинам, так как эта кислота способствует быстрому образованию новых клеток и поддерживает их здоровье.
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Донбасс, зрение, ученые, овощи, брокколи
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