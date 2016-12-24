Погода в Украине 24 декабря: временами солнечно, без осадков

24.12.2016 09:03

Температура воздуха днем в стране -1...+1 градусов; ночные показатели будут -1...+1. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с.

В центральных областях ожидается пасмурная погода, временами солнечно. Температура воздуха в среднем по региону днем от -1 до +1, ночью -1...+1.

На севере Украины синоптики также обещают переменную облачность. Температура воздуха в среднем по региону днем от -1 до -+1, ночью -1... +1.

В городах восточной Украины переменная облачность. Температура воздуха днем от 0 до -2, ночью 0...-7.

В южных областях временами солнечно. Температура днем -1...+1, ночью 0...-4.

В западной части - переменная облачность. Температура воздуха в регионе ожидается от 0 до +2, ночью -1...-6.