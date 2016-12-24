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Порошенко поздравил иудеев Украины с праздником Хануки
24.12.2016 18:26
Президент Украины поздравил иудеев с праздником Хануки.
"В исторических судьбах украинского и еврейского народов много общего. Сегодня мы вместе отстаиваем ценности демократии, прилагаем значительные усилия для победы над российской агрессией, установления мира и согласия на родной земле. Пусть свет Хануки принесет в каждую семью радость, наполнит новыми надеждами, укрепит веру в непреодолимую силу правды и справедливости", - говорится в поздравлении главы государства на его странице в "Фейсбуке".
П.Порошенко желает всем крепкого здоровья, успехов и жизненного оптимизма.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Ханука, поздравление, Порошенко
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