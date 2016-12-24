Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко поздравил иудеев Украины с праздником Хануки

24.12.2016 18:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко поздравил иудеев Украины с праздником Хануки

Президент Украины  поздравил иудеев  с праздником Хануки.

"В исторических судьбах украинского и еврейского народов много общего. Сегодня мы вместе отстаиваем ценности демократии, прилагаем значительные усилия для победы над российской агрессией, установления мира и согласия на родной земле. Пусть свет Хануки принесет в каждую семью радость, наполнит новыми надеждами, укрепит веру в непреодолимую силу правды и справедливости", - говорится в поздравлении главы государства на его странице в "Фейсбуке".

П.Порошенко желает всем крепкого здоровья, успехов и жизненного оптимизма.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Ханука, поздравление, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх